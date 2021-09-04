Наскільки ефективною є третя доза вакцини? Ізраїль розкрив дані досліджень

Третя доза вакцини підвищує захищеність від зараження на 84% в порівнянні з двома дозами

Дослідження, проведене в ізраїльській лікарні «Маккабі», оприлюднило нові дані щодо ефективності третьої дози вакцини. В рамках дослідження порівнювалися показники захворюваності пацієнтів, які отримали 2 дози вакцини, з зараженнями серед людей, які отримали 3 дози. Про це стало відомо в суботу, 4 вересня, - повідомляє Vesty.co.il.

Дані по 153 тисячам ізраїльтян показали, що третя доза вакцини підвищує захищеність від зараження на 84% в порівнянні з двома дозами. Аналогічне дослідження, проведене лікарнею «Маккабі» раніше, показали підвищення захищеності на 86%. Спостереження велося з 1 по 21 серпня, в ньому брали участь пацієнти у віці старше 40 років, які раніше не хворіли на коронавірус.

Однак, як і в разі вакцинації двома дозами, рівень захисту залежить від часу, що пройшов з моменту щеплення. Через 7-10 днів ризик зараження знижувався на 48-68%, через 14-20 днів – на 70-84%.

В ході дослідження не проводилися порівняння кількості важкохворих та госпіталізованих, а також рівня смертності в обох групах (щеплених двома і трьома дозами вакцини), а ці відомості також потрібні для оцінки ефективності бустерної (допоміжної дози для збільшення сили, швидкості дії і надійності основної вакцини) дози. В ході недавнього обговорення в групі МОЗ по боротьбі з епідеміями зазначалося, що пацієнти, які перехворіли і отримали одну дозу вакцини захищені більшою мірою, ніж щеплені трьома дозами. Далі за ступенем захищеності слідують пацієнти, які перехворіли, але не щеплені, потім – щеплені двома 2 дозами в січні-березні: у них найнижчий рівень захисту.

Нагадаємо, станом на 4 вересня, в Україні зафіксовано 2614 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 196, медпрацівників – 46. Також за минулу добу госпіталізовано – 824 особи, летальних випадків – 44, одужало – 1447 осіб.