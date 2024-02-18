У Бразилії жінка відсвяткувала 112-річчя та поділилася секретом довголіття

Іменинниця стверджує, що головне в житті – не турбуватися та залишатися щасливою

Бразилійка Мейре да Сілва нещодавно відсвяткувала 112-річчя та поділилася секретами довголіття. У будинку для літніх людей у Лар-дус-Вельїньос-де-Марінзі, де вона прожила 27 років, на честь дня народження довгожительки влаштували вечірку, пише британський таблоїд Daily Mirror.

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Іменинниця стверджує, що головне в житті – не турбуватися та залишатися щасливою.

«Мейре да Сілва – вельми приємна людина, вона любить фотографуватися, дуже усміхнена та бере участь у всіх заходах», – розповіла співробітниця будинку Ірен Маламім.

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Психологи кажуть, що в Мейри в дитинстві через нещасний випадок порушилося мовлення, вона не змогла відновитися та залишилася безграмотною. Пізніше в житті жінки сталася ще одна трагедія – втрата батьків.

Проте Мейре да Сілва ніколи не втрачала оптимізму, часто посміхалася та намагалася жити щасливо. Тепер вона каже всім, що саме це і є секрет її довголіття.

«Мейре – дуже прискіплива людина. У неї є свій посуд, вона не їсть те, що не знає. Завжди перед їжею вона молиться», – зауважують співробітники будинку для літніх людей.

Довгожителі з Бразилії

У Бразильському інституті географії та статистики провели дослідження і з'ясували, що в штаті Парана проживає 1299 осіб, яким понад 100 років. Очікуваний середній вік населення Бразилії — 72 роки для чоловіків і 79 років для жінок.

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Найстаріша людина у світі – Андреліно Вієйра да Сілва – також родом із Бразилії. Чоловік 3 лютого відсвяткував 123-річчя, за своє життя він бачив дві світові війни, революції, крах режимів, космічну гонку, чотири пандемії та процеси глобальної цифровізації, зазначає Daily Mirror.

Андреліно був одружений, у нього народилося семеро дітей, двох із яких він пережив. Також у нього 13 онуків, 16 правнуків і один праправнук.

Раніше 100-річна мешканка Києва розкрила свій секрет довголіття.

Як відомо, вчені знайшли простий та приємний спосіб продовжити тривалість життя.

До слова, нині старіння називають хворобою, яку можна вилікувати за допомогою способу життя – секрет довголіття від генетика з Гарварду. У 92 роки німець вперше стрибнув із парашутом, а у 100 років регулярно займається спортом та водить авто.

Зазначимо, 100-річний ветеран Люфтваффе розкрив таємницю довголіття.