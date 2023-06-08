Які види спорту найбільше продовжують життя: дослідження вчених (інфографіка)

Великий теніс може збільшити тривалість життя майже на 10 років

Ходьба, силові тренування та йога асоціюються зі зниженням ризику смертності від усіх причин

Різні типи тренувань та активностей, по різному впливають на тривалість життя. Кілька досліджень вивчали зв'язок між певними видами любительського спорту та смертністю від усіх причин. Висновки вчених оприлюднив генетик Олександр Коляда.

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Дослідження понад 80 тис. дорослих британців показало, що їзда на велосипеді, плавання, аеробіка та ракетковий спорт позитивно пов'язані з тривалістю життя, та асоційовані з його продовженням.

В іншому дослідженні було вивчено 15 різних видів фізичних вправ і виявлено, що ходьба, силові тренування та йога асоціюються зі зниженням ризику смертності від усіх причин, тоді як їзда на велосипеді, плавання та аеробні вправи не були вірогідно пов'язані з тривалістю життя.

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Дослідження, проведене серед людей похилого віку, показало, що види фізичної активності у вільний час, включаючи ходьбу та активність високої інтенсивності, пов'язані з нижчим ризиком смертності від усіх причин, серцево-судинних захворювань та раку.

Загалом, ці дослідження свідчать про те, що певні види любительського спорту та фізичних вправ, такі як плавання, аеробіка, ракетковий спорт, ходьба, силові тренування та йога, можуть бути пов'язані зі зниженням ризику смертності від усіх причин, а отже і продовженням життя.

«У професійному спорті є інші фактори, які важко поєднати зі здоровим способом життя, тому про них треба окрему мову вести. Однак конкретні зв'язки можуть відрізнятися залежно від дослідження та групи населення, що вивчається, а також вчені намагаються згладити такі показники як різний рівень доходу, та доступність різних видів любительського спорту. Інколи їм вдається, інколи ні. Через це треба більше досліджень, щоб нарешті зрозуміти які вправи робити щодня, щоб продовжити собі життя», – зауважив Коляда.

Нагадаємо, вчені назвали вид спорту, який підвищує ризик невиліковної хвороби.

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Як відомо, заняття спортом мобілізують клітини імунної системи – дослідники назвали, що допомагає зменшити ризик раку.