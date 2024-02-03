100-річна мешканка Києва розкрила свій секрет довголіття

Ніна Коломацька пережила голодомор та війну

Ніна Федорівна Коломацька – жителька Голосіївського району Києва – відзначила сторічній ювілей. Іменинниця розповіла свій секрет довголіття сайту ТСН.ua.

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Жінка пересувається по квартирі за допомогою ходунків, бо має хворі ноги, але жартома каже, що добре себе почуває, як для людини у сто років.

Довгожительку привітав голова Голосіївської РДА Сергій Садовой фото з відкритих джерел

Особливо у день народження їй було приємно отримувати привітання та квіти. Бабуся вже недочуває і рідним доводиться голосно кричати, щоб отримати відповіді на поставлені питання.

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Голодомор, війна, кохання

Ніна Федорівна народилася 1 лютого 1924 року у селі Комісарівка Генічеського району Херсонської області. Дитиною пережила страшний голод 1932-33 років та добре його пам’ятає, бо рідний брат потрапив до тюрми за зібрані на полі колоски.

А коли почалася Друга світова війна, то сімнадцятирічна дівчина працювали на будівництві оборонних укріплень, рила окопи.

Ніна Коломацька, 1944 рік фото: tsn.ua

Під час німецької окупації була вивезена до концентраційного табору у Німеччину, де пропрацювала три роки. В концтаборі Ніна Федорівна перехворіла тифом, а звільнили їх американці.

Ніна Федорівна змогла влаштуватися бухгалтером в одну з військових радянських частин. Там вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, який був військовим та пройшов усю війну. Згодом молода сім’я повернулася до міста Лиман Донецької області, звідки був родом чоловік.

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Сімейство залізничників

Довгожителька згадує, що родина її чоловіка жила дуже бідно – навколо були одні злидні. Чоловік прагнув більшого, тому закінчив курси машиністів поїздів і влаштувався на залізницю. Так вони переїхали до Станиці Луганської в Луганській області.

Ніна Коломацька 1964 рік фото: tsn.ua

«Батько тоді вже працював машиністом, а мама вивчилася на провідницю далекого прямування. Об’їздила на поїздах увесь колишній Союз – у нас родина залізничників. Мама пропрацювала провідницею 20 років, а загалом у неї 45 років трудового стажу», – розповідає Юрій Іванович, син ювілярки.

Живе сама та любить борщ

До Києва сім’я переїхала у 1991 році з того часу Ніна Федорівна мешкає в Голосіївському районі.

Довгожителька живе окремо і навіть у сто років сама себе обслуговує. Син Юрій та дочка Людмила живуть поруч і регулярно навідуються до мами – приносять харчі, ліки, допомагають по господарству.

«Мама так захотіла сама – не хоче нікого обтяжувати. Вона ще за собою доглядає, готує собі їсти. Ми з сестрою Людмилою живемо поруч, тому двічі на день навідуємося. Сестра робить мамі перев’язки на ногах та інші медичні процедури, бо у такому віці без них вже ніяк. Мама до їжі не вибаглива, але слідкує, щоб усе було свіженьке – ми їй усе купуємо. Їсть всі звичні страви, але дуже любить борщ. Він на столі має бути обов’язково – це як закон», – розповідає Юрій Іванович.

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Не чує вибухів та ненавидить Путіна

Коли Росія розпочала війну проти України, сім’я залишилася у Києві. Ніна Федорівна пережила всі обстріли, які були до цього в столиці.

«Мама вже погано чує, тому не реагує на сирену, роботу ППО чи вибухи ракет. Лише запитує у нас з сестрою кожного ранку: «Чи обстрілювали нас ті варвари?». Цікавиться куди потрапили ракети. Мама дуже негативно налаштована до Росії, хоча часто там бувала і дуже багато лишилося там родичів. А щодо Путіна, то взагалі слів не підбирає, навіть у такому поважному віці», – розповідає син ювілярки.

Ніна Федорівна, раніше дуже любила читати. Вона витрачала на це увесь свій вільний час – обожнювала художню літературу. Лише років три тому стала гірше бачити, тож від читання відмовилася.

У чому секрет довголіття?

Рідні кажуть, що жінка має дуже великий потяг до життя. Її тішать діти, а ще четверо онуків та восьмеро правнуків. На свій день народження ювілярка навіть дозволила собі випити келих шампанського.

«Ніна Федорівна пережила чимало труднощів у своєму житті. В 92 роки, після перенесеного інсульту, вона наново вчилася тримати ложку в руках. А у 95 років заново крок за кроком вчилася ходити після перелому стегна. Все це їй вдалося виключно через велику силу духу та неймовірну наснагу до життя», – розповідає нам невістка Людмила Володимирівна.

«Щоб дожити до100 років, потрібно дуже багато працювати фізично і любити життя», – поділилася секретом довголіття Ніна Федорівна.

Нагадаємо, 106-річна бабуся розкрила секрети довголіття. Жінка радить всім людям жити повноцінним життям. Сама ж довгожителька продовжує грати у боулінг та намагається якомога більше посміхатися.

Раніше 102-річна австралійка розповіла про свій секрет довголіття. За її словами, однією з причин, за якими їй вдалося прожити таке довге життя, є позитивний настрій.

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Додамо, що відмова від ультраоброблених «нездорових» продуктів або зведення їхнього споживання до мінімуму дозволить дожити до 100 років.

Зауважимо, дожити до 100 років під силу кожному: знайдено ідеальний сніданок довгожителів. Журналіст провів 20 років у вивченні продуктів, які їдять довгожителі.

Як відомо, вчені знайшли простий та приємний спосіб продовжити тривалість життя.

До слова, нині старіння називають хворобою, яку можна вилікувати за допомогою способу життя – секрет довголіття від генетика з Гарварду. У 92 роки німець вперше стрибнув із парашутом, а у 100 років регулярно займається спортом та водить авто.

Зазначимо, 100-річний ветеран Люфтваффе розкрив таємницю довголіття.