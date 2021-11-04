У Британії діти потрапили до лікарень через челендж за мотивами «Гри в кальмара»

Діти отримали опіки через челендж за мотивами «Ігри в кальмара»

Фахівці попередили про реальну небезпеку Honeycomb або Dalgona Challenge, які ґрунтуються на поєднанні цукру та харчової соди на вогні

До лікарень у Великій Британії з опіками почали надходити діти, які намагалися самостійно приготувати солодку страву за мотивами популярного в Netflix серіалу «Гра в кальмара», повідомила одна з клінік Бермінгема, передає «Бі-бі-сі».

Йдеться про цукерки дальгону, які діти «готовлять», дотримуючись рецептів із челенджу в TikTok. Відповідно до інструкції, треба розбити соти, надавши їм форму шаблону. Однак матеріал, з яких їх потрібно створити, має більш високу температуру кипіння, ніж вода, і може прилипати до шкіри.

«Ми були дуже стурбовані, побачивши кількох дітей із дуже глибокими травмами – опіками, отриманими через тенденцію в соціальних мережах», – зізнався консультант із опіків та пластичний хірург у лікарні Олівер Сойєр (Oliver Sawyer).

У частини пацієнтів, що потрапили на лікарняні ліжка, опіки залишили великі рубці.

Фахівці попередили про реальну небезпеку Honeycomb або Dalgona Challenge, які ґрунтуються на поєднанні цукру та харчової соди на вогні.

До слова, «Гра в кальмара» принесе Netflix майже $900 млн.

Успіх «Ігри в кальмара» став результатом багаторічної ставки Netflix на південнокорейський контент. З 2015 по 2020 рік компанія інвестувала в серіали та шоу, вироблені Південною Кореєю, близько $700 млн, повідомляє The Wall Street Journal. В цьому році сервіс планує витратити ще півмільярда доларів, пише Business Insider.

Нагадаємо.

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