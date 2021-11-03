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    В Україні з’явився новий сервіс Netflix. Що про нього відомо?

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    Netflix запускає ігри у мобільному додатку - В Україні з’явився новий сервіс Netflix. Що про нього відомо?
    Netflix запускає ігри у мобільному додатку
    Зображення: Netflix

    Netflix запускає розділ з іграми у мобільному додатку. Ігри будуть доступні і в Україні

    Netflix запускає розділ з іграми. Доступ до нього мають отримати всі передплатники, зокрема і в Україні. Спочатку сервіс запрацює на Android, а пізніше також й на iPhone.

    Про плани Netflix включити ігри у пропозицію свого стрімінгового сервісу стало відомо у липні 2021 року. Наприкінці серпня Netflix почав тестувати перші дві мобільні гри для Android у Польщі.

    У вересні команда розширила бета-тест розділу з іграми ще на Іспанію та Італію, а бібліотека ігор розширилася до п’яти.

    І ось зараз Netflix повноцінно запускає розділ з іграми по всьому світу.

    З 2 листопада ігри можна завантажити в Google App Store – потрібна лише підписка. А вже сьогодні вони мають з’явитися у мобільному додатку Netflix. Спершу на Android, а пізніше також на iOS. Коли саме ігри Netflix стануть доступні власникам iPhone, поки невідомо.

    Після входу в обліковий запис Netflix з’явиться спеціальний розділ з іграми, а також вкладка, де можна вибрати будь-яку гру для завантаження.

    На старті доступно п’ять ігор. У випадку відсутності української локалізації стандартні ігри будуть пропонуватись англійською мовою.

    Netflix почав активно просувати свої сервіси в Україні восени 2021 року. Компанія запровадила українську версію сайту. Також американці запустили україномовні версії сторінок у Facebook та Instagram.

    Окрім того, запрацювала українська служба підтримки – допомогу з будь-якого питання можна отримати з 15:00 до 23:00 за київським часом.

    Наразі в бібліотеці онлайн-кінотеатру Netflix є немало серіалів і фільмів українською мовою. Деякі з них з субтитрами, а деякі з повноцінним дубляжем. Судячи з усього, контенту з українською локалізацією побільшає.

    Які популярні фільми можна подивитися на Netflix, «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

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    Теги: Android Netflix
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    В Україні з’явився новий сервіс Netflix. Що про нього відомо?