В Україні з’явився новий сервіс Netflix. Що про нього відомо?

Netflix запускає розділ з іграми у мобільному додатку. Ігри будуть доступні і в Україні

Netflix запускає розділ з іграми. Доступ до нього мають отримати всі передплатники, зокрема і в Україні. Спочатку сервіс запрацює на Android, а пізніше також й на iPhone.

Про плани Netflix включити ігри у пропозицію свого стрімінгового сервісу стало відомо у липні 2021 року. Наприкінці серпня Netflix почав тестувати перші дві мобільні гри для Android у Польщі.

У вересні команда розширила бета-тест розділу з іграми ще на Іспанію та Італію, а бібліотека ігор розширилася до п’яти.

І ось зараз Netflix повноцінно запускає розділ з іграми по всьому світу.

З 2 листопада ігри можна завантажити в Google App Store – потрібна лише підписка. А вже сьогодні вони мають з’явитися у мобільному додатку Netflix. Спершу на Android, а пізніше також на iOS. Коли саме ігри Netflix стануть доступні власникам iPhone, поки невідомо.

Після входу в обліковий запис Netflix з’явиться спеціальний розділ з іграми, а також вкладка, де можна вибрати будь-яку гру для завантаження.

На старті доступно п’ять ігор. У випадку відсутності української локалізації стандартні ігри будуть пропонуватись англійською мовою.

Netflix почав активно просувати свої сервіси в Україні восени 2021 року. Компанія запровадила українську версію сайту. Також американці запустили україномовні версії сторінок у Facebook та Instagram.

Окрім того, запрацювала українська служба підтримки – допомогу з будь-якого питання можна отримати з 15:00 до 23:00 за київським часом.

Наразі в бібліотеці онлайн-кінотеатру Netflix є немало серіалів і фільмів українською мовою. Деякі з них з субтитрами, а деякі з повноцінним дубляжем. Судячи з усього, контенту з українською локалізацією побільшає.

Які популярні фільми можна подивитися на Netflix, «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.