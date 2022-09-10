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У Британії проходить церемонія проголошення Чарльза ІІІ королем (трансляція)

Ірина Жукевич
glavcom.ua
У Британії проходить церемонія проголошення Чарльза ІІІ королем (трансляція)
У Британії пройде церемонія проголошення королем Чарльза ІІІ
Фото з відкритих джерел

Церемонію вперше показано на телебаченні

У Великій Британії в суботу, 10 вересня, проходить церемонія проголошення королем Чарльза ІІІ. Про це повідомляє ВВС.

Трансляція проходить тут.

Церемонію вперше показано на телебаченні. Зазначається, що у засіданні Ради беруть участь запрошені члени Таємної ради та чинні міністри уряду.

За інформацією ЗМІ, король візьме участь у другій частині зустрічі, щоб зробити заяву та підписати традиційну клятву захищати церкву Шотландії та спадкоємність влади.

Після зустрічі Основну прокламацію, яка проголошує Чарльза III сувереном, буде зачитано з балкона в Сент-Джеймському палаці в центрі Лондона.

Після цього буде проведено артилерійський салют: 41 залп у Гайд-парку та 62 залпи біля Лондонського Тауера.

Звернення буде зачитано на Королівській біржі в лондонському Сіті, а потім опівдні у неділю – у Шотландії, Північній Ірландії та Вельсі.

Нагадаємо, королева Великої Британії Єлизавета II померла 8 вересня у віці 96 років. Єлизавета ІІ стала найстарішим монархом в історії британської імперії.

9 вересня новий британський король Чарльз III уперше з моменту смерті королеви Єлизавети II виступив із заявою.

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Теги: Королева Єлизавета II Принц Чарльз Велика Британія

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