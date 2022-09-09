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Король Чарльз III оголосив ім'я нового принца Уельського

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Король Чарльз III оголосив ім'я нового принца Уельського
фото скріншот відео

Чарльз ІІІ: «Мій нащадок Вільям отримає шотландський титул та приймає титул герцога Корнуольського»

Новий британський король Чарльз III, уперше з моменту смерті королеви Єлизавети II, виступив із заявою. Він оголосив сина Вільяма, герцога Кембриджського, принцом Уельським. Тепер він стане першим спадкоємцем британського престолу після смерті короля.

«Мій нащадок Вільям отримає шотландський титул та приймає титул герцога Корнуольського. І також я оголошую, що дарую йому титул принца Уельського», – сказав він.

Король впевнений, що новий принц Уельський і надалі буде очолювати дискусії у Британії та буде націлювати увагу туди, де потрібна допомога.

Чарльза III також згадав про Гаррі та Меган Маркл, висловивши їм свою любов, та додав, що вони продовжують розбудовувати своє життя «за морем».

Нагадаємо, королева Великої Британії Єлизавета II померла 8 вересня у віці 96 років. Єлизавета ІІ стала найстарішим монархом в історії британської імперії.

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Теги: Велика Британія Принц Чарльз король Королева Єлизавета II

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