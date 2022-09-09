Королева пішла. Хай живе король! Якою була Єлизавета ІІ і яким буде Карл ІІІ

Новий король Великої Британії любить садівництво і не цікавиться політикою

8 вересня у віці 96 років померла королева Великої Британії Єлизавета II. Вона очолювала країну найдовше в історії – 70 років. Як зазначається у Twitter Королівської сім'ї, королева померла у шотландській резиденції Балморал. Поряд з нею перебували найближчі родичі.

Напередодні, вперше за 70 років правління, 96-річна королева не поїхала у Лондон, щоби влаштувати аудієнцію новопризначеному прем'єр-міністру країни Ліз Трасс. Зазвичай церемонія відбувається у Букінгемському палаці у Лондоні, проте цього разу зустріч відбулась у замку Балморал. Зауважимо, що на останніх фотографіях зустрічі з новою главою уряду королева мала елегантний вигляд і традиційно взула черевички на підборах.

Королева Єлизавета встигла привітати прем’єр-міністра Ліз Трасс із вступом на посаду Фото: The Royal Family

Її неповторна Величність

Британську королеву вважали однією з найвпливовіших політиків світу. Її піддані вважають, що збереження монархії – персональна заслуга Єлизавети ІІ. За вміння триматися на публіці, повагу до традицій і водночас екстравагантність вона стала улюбленицею не тільки серед британців, а й в усьому світі.

У 2016 році Єлизавета II була визнана монархом, який правив найдовше у світі Фото: ВВС

Із дитячих років майбутня монархиня відрізнялася сильним характером, рішучістю, незалежністю та самостійністю. У 1945-му вона пройшла курси самооборони для жінок, згодом освоїла професію механіка і навчилася влучно стріляти. Ба більше: у молодості Єлизавета II чудово плавала і навіть є сертифікованим рятувальником на воді.

У юні роки вона навіть не думала, що стане королевою. Єлизавета стояла третьою у черзі на британський престол, після свого дядька Едуарда, принца Уельського (згодом короля Едуарда VIII), і батька, герцога Йоркського. Однак, коли дядько Єлизавети, Едуард VIII, зрікся престолу у 1936 році, щоби одружитися з розлученою Волліс Сімпсон, батько Єлизавети зійшов на престол, і вона стала першою у черзі на британський трон. Відтоді Єлизавета готувалася стати королевою.

Під час свого першого візиту до Південної Африки у 1947-му юна Єлизавета виголосила свою знамениту промову: «Я заявляю перед вами усіма, що все моє життя, чи буде воно довгим або коротким, буде присвячене служінню вам і тій великій імперії, до якої ми всі належимо».

Від 6 лютого 1952 року, дня смерті її батька Георга VI, принцеса Єлизавета почала виконувати королівські обов’язки, хоч офіційна коронація відбулася лише через 16 місяців, у червні 1953 року. За час правління королеви змінилося 15 президентів США, 17 прем'єр-міністрів Великої Британії і сім Пап Римських.

Єлизавета ІІ із сім'єю святкує 70-річчя на британському троні Фото: Facebook королівської сім'ї Великої Британії

У Букінгемського палацу є чіткий план прощання з королевою – щоправда, у ньому з’явилися нові деталі. У день смерті та похорону королеви по всій Великій Британії лунатиме приглушений дзвін, повідомляє The Sun нові подробиці церемонії прощання з монархом. Звук дзвонів глушитимуть спеціальні шкіряні муфти, велике замовлення на пошиття яких уже отримали шкіряні майстерні. Востаннє такі муфти використовували після смерті батька Єлизавети Георга VI.

«Глушники робитимуть звук дзвонів скорботним, більше схожим на дзижчання, вони звучатимуть як «туд-туд-туд», а не як «дон-дон-дон». Йдеться про те, щоби віддати належне служінню монарху та вшанувати пам'ять про її життя», – заявили журналістам у Центральній раді церковних дзвонарів.

Секретний план операції під кодовою назвою «Лондонський міст», де буквально похвилинно розписані всі дії з моменту смерті королеви, враховує заходи щодо посилення безпеки, і навіть зміни в облікових записах королівської сім'ї у соціальних мережах. У ньому ретельно описані приготування протягом 10 днів від смерті королеви до її державного похорону у Вестмінстерському абатстві.

П’ять дуже особистих фактів про королеву

1. Її Величність снідала рівно о 8.00: їй у спальню подавали чай «Эрл Грей» зі свіжою здобою. Монархиня також любила пити джин перед ланчем, в обід вино, а ввечері – мартіні або шампанське.

2. Королева Єлизавета обожнювала коней та собачок породи коргі. Першого поні вона отримала у подарунок від дідуся, коли їй було чотири роки, відтоді присвячувала багато свого часу їзді верхи. Щодо коргі, то на 18-ліття у 1944 році майбутня королева отримала у подарунок собаку, яку назвала Сьюзан. Відтоді усі коргі королеви були тільки нащадками Сьюзан. Щоправда, минулого року їй подарували двох собак змішаної породи: коргі, схрещених із таксою. Одного із цуциків королева назвала Фергюс – на честь свого діда. Другому дали прізвисько Мік – за назвою озера, поруч з яким королева любить прогулюватися і влаштовувати сімейні пікніки під час відпочинку у Шотландії.

Королева з Міком та Фергюсом фото з відкритих джерел

3. Королева не мала паспорта і автомобільних прав – річ у тім, що ці документи у Великій Британії видаються від королівського імені. Правлячий монарх не повинен мати паспорт. Щоправда, відсутність документів не заважала королеві керувати своєю автівкою Range Rover.

4. Єлизавета II підтримувала британських дизайнерів: вона часто з'являлася на публіці в одязі від Alexander McQueen, Parvin Stewart та Angela Kelly, часто шила на замовлення. До слова, у Єлизавети II ніколи не бувало проблем із зібганим вбранням: у поділ її спідниць та суконь вшивали обтяжувачі, які не давали спідниці задиратися.

5. Чоловік Єлизавети, герцог Единбурзький Філіп ніжно називав королеву «моя капустинка». До слова, у ЗМІ є інформація, що це не він зробив пропозицію Єлизаветі, а вона якось сказала йому: «Одружися зі мною». У шлюбі народилося четверо дітей: принц Чарльз, принцеса Анна, принц Ендрю та принц Едвард. Згодом вони подарували батькам вісім онуків та 12 правнуків.

Принц Філіп та королева Єлизавета II з дітьми: Чарльзом та Анною Фото: Instagram британської королівської сім'ї

Принц Філіп помер 9 квітня 2021 року, у віці 99 років.

Королівські скандали

Попри бездоганне слідування традиціям, скандалів королівська сім’я не уникла. Найбільшим стало розлучення її сина Чарльза (тепер вже короля Карла ІІІ) із принцесою Діаною, та її загибель. Британська преса писала, що Діана Спенсер ніколи не влаштовувала королеву у ролі невістки.

Шлюб Чарльза та Діани виявився геть нещасливим і закінчився скандалом і трагедією фото: rd.com

Діана народила від принца Чарльза двох синів – Вільяма і Гаррі. У 1996 році Чарльз і Діана офіційно розірвали шлюб, а за рік Діана загинула в автокатастрофі, тікаючи від папарацці на авто зі своїм новим коханим.

Британці обожнювали Діану і звістка про її смерть сколихнула суспільство. Фанати принцеси звинувачували у ДТП то британські спецслужби, то саму Єлизавету ІІ, яка нібито не могла змиритися з тим, що Діану досі асоціювали із королівською родиною.

Акторка Меган Маркл вийшла заміж за сина принцеси Діани Гаррі і разом із ним залишила королівську родину Фото: Geo.tv

Купу нових скандалів королівській родині принесла теж жінка, обраниця молодшого онука Єлизавети принца Гаррі акторка Меган Маркл. У неї одразу не склалися стосунки із сім’єю нареченого: подейкують, родичів принца не влаштовувало і те, що вона акторка, і колір її шкіри, і її норовливість. У підсумку Гаррі з Меган відмовилися виконувати свої королівські обов’язки і переїхали до США. У соцмережах з’явився і став мемом вираз «меганмарклити». Він означає «залишати людей, які вас по-справжньому не цінують, рухатися далі». Поширювали цей мем ті, кому подобалася фронда Меган Маркл проти чопорних королівських традицій. Фанати королівської родини і, зокрема, герцогині Кейт, дружини брата Гаррі Вільяма, навпаки ще більше зненавиділи Маркл, за те що вона буцімто розварила братів і розвалила королівську родину.

Але на цьому скандали не закінчилися. Невдовзі Меган Меркл, чия мати є афроамериканкою, заявила в інтерв’ю, що королівська родина нічого не робила, аби захистити її від расистських нападок у палаці. А коли Меган завагітніла первістком, у колі сім’ї буцімто пролунало питання: «наскільки темною буде шкіра дитини, коли вона народиться?».

Згодом письменник Крістофер Андерсен, у своїй книзі «Брати і дружини: приватне життя Вільяма, Кейт, Гаррі і Меган зсередини» оприлюднив ім'я расиста при дворі: подібні висловлювання дозволяв собі принц Чарльз! Який сьогодні і став королем.

У книзі наводиться діалог між Чарльзом та його дружиною Каміллою Паркер-Боулз:

«Цікаво, який вигляд матимуть діти?», – запитав принц.

«Ну, абсолютно чудовий, я впевнена», – відповіла йому Камілла.

На що Чарльз продовжив: «Я маю на увазі, який колір обличчя можуть мати їхні діти?

Королівський двір заявив, що коментарів не буде. Втім, це загальноприйнятна практика королівських пресслужб – не коментувати чутки.

Тільки-но влігся цей скандал, як Меган Маркл дала інтерв'ю журналу The Cut з низкою нових одкровень, що викликали негативну реакцію у палаці.

Так, Меган заявила, що вони з принцом Гаррі були щасливі залишити Велику Британію, оскільки своїм існуванням порушували ієрархію. І розповіла, що внаслідок уникнення обов'язків старшими членами королівської родини, принц Гаррі «втратив» батька, про це він буцімто зізнався своїй дружині.

Співрозмовник видання Page Six зізнався, що був шокований коментарями Маркл про «втрачені стосунки» Гаррі з батьком, адже принц Чарльз зустрічався з Гаррі та Меган, коли вони були у Великій Британії під час платинового ювілею королеви Єлизавети II у липні. Тоді ж він уперше побачився і зі своєю онукою Лілібет. Співрозмовник також нагадав, що «Чарльз дав Гаррі та Меган мільйони, коли вони залишили Британію».

Принца Чарльза дуже засмутили слова невістки, і він замислився, чи не позватися проти неї до суду. Батько принца Гаррі уже почав консультуватися з юристами. Тепер сердитий на скандальну невістку Чарльз став королем...

Яким королем буде принц Чарльз

За правилами британського престолонаслідування королем Великої Британії після смерті королеви Єлизавети ІІ став її старший син Чарльз, принц Уельський. У статусі короля він взяв ім'я Карл III (Карл ІІ правив у 1630 –1685 роках, коли парламент схвалив реставрацію монархії після розвалу Співдружності Кромвеля).

Другий у черзі на престол тепер є його син принц Вільям. Третій – син Вільяма, юний принц Джордж.

6 лютого Єлизавета ІІ заявила, що хоче, аби Камілла Паркер-Боулз, герцогиня Корнуольська, була відома як королева-консорт, коли її чоловік принц Чарльз стане королем. Термін «королева-консорт» відноситься до дружини короля, що править. Камілла автоматично би стала королевою, якби Чарльз став королем, але, можливо, королева Єлизавета вирішила таким чином захистити свою невістку.

Нові король і королева-консорт Великої Британії Фото: Instagram/@clarencehouse

Досі Чарльз тримався подалі від політики. Він усіляко демонстрував підданим, що цікавиться мистецтвом, архітектурою, екологією, спортом та альтернативною медициною (останнє піддані не дуже схвалювали). Любить писати акварелі, причому у Великій Британії здобув славу успішного художника. Чарльз полюбляє грати у поло, рибалити, а до 2005 року ще й був затятим мисливцем на лисиць, доки цей вид розваги не потрапив під заборону.

Крім того, принц Чарльз багато часу віддає благодійності, він є засновником «Фонду принца» і ще 15 благодійних організацій. Майбутній король працював над проєктами охорони навколишнього середовища та вдосконалення екологічного міського середовища. У 2012 році на його честь був названий новий для науки вид жаб: Hyloscirtus princecharlesi. Залишається тільки здогадуватися: це британський гумор чи знак пошани…

Чарльз захоплюється органічним садівництвом і зізнався якось, що вважає корисним для рослин, коли з ними розмовляють.

Щодо України, Чарльз засудив російську агресію і висловив свою підтримку нашому народу. «Ми солідарні з усіма, хто чинить опір жорстокій агресії», – сказав він. За словами принца, напад Росії на Україну це – «атака на демократію, на відкрите суспільство, на саму свободу».

Наталія Сокирчук, «Главком»