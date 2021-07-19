У Британії вимагають незалежного розслідування заворушень під час Євро-2020

У день проведення фіналу постраждали 19 поліцейських

Міністр культури Великобританії Олівер Доуден та інші члени британського парламенту хочуть, щоб розслідування з приводу заворушень біля стадіону «Уемблі» під час фіналу чемпіонату Європи з футболу вів незалежний орган, а не Футбольна асоціація Англії (FA). Це викликано підозрами в корупції та порушенні заходів безпеки. Про це повідомляє The Times.

Доуден викликав до себе виконавчого директора FA Марка Буллінгема минулого понеділка, 12 липня, після чого FA пообіцяла провести власне розслідування.

Матеріал The Times, заснований на показниках свідків і джерелах в уряді, вийшов на наступний день. У ньому, зокрема, стверджувалося, що охочі прорватися на трибуни підкуповували стюардів готівкою, а у одного з людей на трибунах був ніж.

«Міністри глибоко стурбовані і хочуть бачити ретельне розслідування рішень, прийнятих для того, щоб подібні ганебні справи більше не повторилися. Вони думають, що перевіркою того, що сталося має зайнятися хтось незалежний«,- цитує The Times джерела в уряді Великобританії.

Газета зазначає, що Доуден не став прямо доручати FA передати розслідування іншому органу.

Фінал чемпіонату пройшов 11 червня на стадіоні «Уемблі». Збірна Англії поступилася Італії в серії післяматчевих пенальті.

Основний час завершився внічию, а в серії післяматчевих пенальті сильнішими виявилися італійці (фоторепортаж).

Чудово відіграв у воротах голкіпер «Скуадри Адзурри» Джанлуїджі Доннарума. Він відбив два пенальті, а ще один раз йому допомогла стійка воріт. Італійського воротаря визнали найкращим гравцем чемпіонату.

У день проведення фіналу постраждали 19 поліцейських. Напередодні поліція Лондона опублікувала фотографії десяти осіб, розшукуваних у зв'язку з насильством і заворушеннями.