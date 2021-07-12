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    Фантастична розв’язка фіналу Євро: серія пенальті очима фотографа

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    Італія радіє перемозі - Фантастична розв’язка фіналу Євро: серія пенальті очима фотографа
    Італія радіє перемозі
    Фото з відкритих джерел

    Збірна Італії вдруге в історії стала чемпіоном континенту

    «Скуадра адзурра» перемогла збірну Англії в фіналі чемпіонату Європи і вдруге в історії стала найсильнішою на континенті. Доля зустрічі вирішувалася в післяматчевій серії пенальті, адже основний і додатковий час завершився внічию – 1:1.

    1. Першим підійшов до м’яча Жоменіко Берарді і розвів голкіпера і !снаряд» по різних кутах

    2. Гарі Кейн б'є в лівий від себе кут.

    3. Андреа Белотті б’є в кут, куди стрибає воротар Пікфорд.

    4. Гарі Магуайр вліпив під поперечину.

    5. Леонардо Бонуччі так само пробиває потужно над воротарем.

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    Фантастична розв’язка фіналу Євро: серія пенальті очима фотографа
    Фантастична розв’язка фіналу Євро: серія пенальті очима фотографа
    Фантастична розв’язка фіналу Євро: серія пенальті очима фотографа
    Фантастична розв’язка фіналу Євро: серія пенальті очима фотографа
    Фантастична розв’язка фіналу Євро: серія пенальті очима фотографа
    Фантастична розв’язка фіналу Євро: серія пенальті очима фотографа
    Фантастична розв’язка фіналу Євро: серія пенальті очима фотографа
    Фантастична розв’язка фіналу Євро: серія пенальті очима фотографа
    Фантастична розв’язка фіналу Євро: серія пенальті очима фотографа
    Фантастична розв’язка фіналу Євро: серія пенальті очима фотографа

    6. Маркус Рашфорд влучає в стійку воріт.

    7. Федеріко Бернардескі б'є по центру і забиває.

    8. Джейдон Санчо не зміг переграти Доннаруму. Італія попереду – 3:2.

    9. Півзахисник збірної Італії Жоржиньо не зміг переграти Пікфорда.

    10. 19-річний Букайо Сака б'є в правий від себе кут, але голкіпер вгадав напрямок удару. Ііталія – чемпіон!

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Фантастична розв’язка фіналу Євро: серія пенальті очима фотографа