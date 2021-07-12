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    Назвали найкращого гравця Євро-2020

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    Ним став італійський воротар - Назвали найкращого гравця Євро-2020
    Ним став італійський воротар

    Джанлуїджі Доннарумма провів на полі найбільше хвилин, ніж будь-хто із гравців

    Воротаря збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма визнали найкращим гравцем Євро-2020.

    Голкіпер туринського «Ювентуса» пропустив тільки три голи на Євро-2020. Водночас провів на полі 719 хвилин – більше за будь-якого іншого гравця. Про це інформує УЄФА.

    Доннарумма був основним воротарем збірної Італії на чемпіонаті Європи. Він пропустив лише кінцівку переможного матчу з Уельсом в третьому турі, коли Роберто Манчіні дав трохи ігрового часу Сальваторе Сірігу.

    Всі три матчі на груповому етапі Доннарумма і «скуадра адзурра» зіграли без пропущених м’ячів.

    Перший гол вони пропустили від Австрії в 1/8 фіналу. Це був перший пропущений м'яч італійців більш ніж за 1000 хвилин ігрового часу.

    Доннарумма також зробив важливий сейв в серії пенальті з Іспанією в півфіналі. У фіналі Євро-2020 проти Англії воротар відбив два пенальті.

    Найкращі гравці попередніх Євро

    1996: Маттіас Заммер (Німеччина)

    2000: Зінедін Зідан (Франція)

    2004: Теодорос Загоракіс (Греція)

    2008: Хаві Ернандес (Іспанія)

    2012: Андрес Інієста (Іспанія)

    2016: Антуан Грізманн (Франція)

    Теги: УЄФА Німеччина Греція Іспанія Джанлуїджі Доннарумма Роберто Манчіні
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    Назвали найкращого гравця Євро-2020