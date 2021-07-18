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    Після шквалу критики Борис Джонсон погодився на самоізоляцію

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    Урядовці Великої Британії були розкритиковані за спробу уникнути ізоляції - Після шквалу критики Борис Джонсон погодився на самоізоляцію

    Урядовці Великої Британії були розкритиковані за спробу уникнути ізоляції

    Фото з відкритих джерел

    Британський премʼєр раніше контактував із хворим на Covid-19 міністром

    Після контакту з зараженим коронавірусом міністром охорони здоров'я Великої Британії Саджидом Джавідом голова мінфіну країни Ріші Сунак та британський премʼєр-міністр Борис Джонсон прийняли рішення про самоізоляцію. Відповідну заяву розповсюдила ВВС.

    «Премʼєр Борис Джонсон проведе 10 днів в самоізоляції після контакту з підтвердженим випадком коронавірусу», – заявили в його офісі в неділю, скасувавши раніше зроблену заяву про те, що йому не доведеться йти в карантин.

    «Я буду самоізолюватись, як зазвичай, і не буду брати участь в пілотному проекті», – зазначив також у Twitter міністр Сунак.

    В офісі Джонсона спочатку заявили, що прем'єр-міністр і міністр Сунак замість цього будуть проходити щоденний тест на коронавірус у межах альтернативної програми, яка апробується на деяких робочих місцях, включаючи урядові установи.

    Після цього Джонсон піддався критиці. Опозиція звинуватила уряд у створенні «для себе одних правил, а для решти – інших».

    У п'ятницю у двох британських урядовців була зустріч з міністром охорони здоров'я Саджидом Джавід, який в суботу отримав позитивний результат на Covid-19. Джавід перед цим оголосив, що його хвороба протікає у легкій формі через те, що раніше урядовець зробив щеплення.

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    Теги: міністр Велика Британія карантин щеплення опозиція уряд Борис Джонсон коронавірус
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    Після шквалу критики Борис Джонсон погодився на самоізоляцію