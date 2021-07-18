Після шквалу критики Борис Джонсон погодився на самоізоляцію

Британський премʼєр раніше контактував із хворим на Covid-19 міністром

Після контакту з зараженим коронавірусом міністром охорони здоров'я Великої Британії Саджидом Джавідом голова мінфіну країни Ріші Сунак та британський премʼєр-міністр Борис Джонсон прийняли рішення про самоізоляцію. Відповідну заяву розповсюдила ВВС.

«Премʼєр Борис Джонсон проведе 10 днів в самоізоляції після контакту з підтвердженим випадком коронавірусу», – заявили в його офісі в неділю, скасувавши раніше зроблену заяву про те, що йому не доведеться йти в карантин.

«Я буду самоізолюватись, як зазвичай, і не буду брати участь в пілотному проекті», – зазначив також у Twitter міністр Сунак.

В офісі Джонсона спочатку заявили, що прем'єр-міністр і міністр Сунак замість цього будуть проходити щоденний тест на коронавірус у межах альтернативної програми, яка апробується на деяких робочих місцях, включаючи урядові установи.

Після цього Джонсон піддався критиці. Опозиція звинуватила уряд у створенні «для себе одних правил, а для решти – інших».

У п'ятницю у двох британських урядовців була зустріч з міністром охорони здоров'я Саджидом Джавід, який в суботу отримав позитивний результат на Covid-19. Джавід перед цим оголосив, що його хвороба протікає у легкій формі через те, що раніше урядовець зробив щеплення.