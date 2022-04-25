У Брянську, де горить нафтобаза, вже почалася паніка (фото)

Учні низки шкіл Брянська, де триває пожежа, були виведені з території навчальних закладів

Брянська влада розпочала евакуацію частини шкіл міста. Про це пише видання «Новости Брянска».

За інформацією ЗМІ, учні залишили територію п’яти шкіл - №1, 4, 9, 36, 64, які розташовані неподалік від нафтобази «Дружба» (вона загорілася у ніч на 25 квітня – ред.).

У соцмережах почали викладати фото евакуації дітей. Із цих дописів стало відомо, що евакуація відбувається у різних районах Брянська.

Куди саме влада міста планує вивозити дітей зі шкіл, поки що невідомо.

Нагадаємо, у російському Брянську вночі загорілася нафтобаза. Тамтешні Telegram-канали оприлюднили численні відео з Брянська, на яких видно масштаби пожежі на нафтобазі «Дружба».

Крім нафтобази, за неофіційною інформацією, загорівся ракетний склад у військовій частині в іншому кінці Брянська. Очевидці нібито чули вибухи перед пожежею. У Брянську спрацювала сирена повітряної тривоги.

Кремлівські пропагандисти уже звинуватили у пожежі українську сторону.

Згодом МНС Росії визнало факт пожежі на нафтопроводі «Транснєфть Брянск Дружба». Про вибухи і пожежу на ракетному складі військової частини офіційні російські джерела поки що мовчать.

Попри роботу на пожежі МНСників із семи регіонів Росії, зокрема, і з Москви, станом на ранок 25 квітня нафтобаза продовжує горіти. Небо над Брянськом затягнув чорний дим.