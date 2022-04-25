  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Брянську, де горить нафтобаза, вже почалася паніка (фото)

    Школи у різних районах Брянська почали евакуювати - У Брянську, де горить нафтобаза, вже почалася паніка (фото)
    Школи у різних районах Брянська почали евакуювати
    фото «Новости Брянска»

    Учні низки шкіл Брянська, де триває пожежа, були виведені з території навчальних закладів

    Брянська влада розпочала евакуацію частини шкіл міста. Про це пише видання «Новости Брянска».

    За інформацією ЗМІ, учні залишили територію п’яти шкіл - №1, 4, 9, 36, 64, які розташовані неподалік від нафтобази «Дружба» (вона загорілася у ніч на 25 квітня – ред.).

    У соцмережах почали викладати фото евакуації дітей. Із цих дописів стало відомо, що евакуація відбувається у різних районах Брянська.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У Брянську, де горить нафтобаза, вже почалася паніка (фото)
    У Брянську, де горить нафтобаза, вже почалася паніка (фото)
    У Брянську, де горить нафтобаза, вже почалася паніка (фото)

    Куди саме влада міста планує вивозити дітей зі шкіл, поки що невідомо.

    Нагадаємо, у російському Брянську вночі загорілася нафтобаза. Тамтешні Telegram-канали оприлюднили численні відео з Брянська, на яких видно масштаби пожежі на нафтобазі «Дружба».

    Крім нафтобази, за неофіційною інформацією, загорівся ракетний склад у військовій частині в іншому кінці Брянська. Очевидці нібито чули вибухи перед пожежею. У Брянську спрацювала сирена повітряної тривоги.

    Кремлівські пропагандисти уже звинуватили у пожежі українську сторону.

    Згодом МНС Росії визнало факт пожежі на нафтопроводі «Транснєфть Брянск Дружба». Про вибухи і пожежу на ракетному складі військової частини офіційні російські джерела поки що мовчать.

    Попри роботу на пожежі МНСників із семи регіонів Росії, зокрема, і з Москви, станом на ранок 25 квітня нафтобаза продовжує горіти. Небо над Брянськом затягнув чорний дим.

    Теги: пожежа росія окупанти війна школа Україна окупація евакуація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Брянську, де горить нафтобаза, вже почалася паніка (фото)