Чорний дим над Брянськом. Нафтобаза й досі горить (фото, відео)

Російські надзвичайними досі не змогли погасити пожежу на нафтобазі «Транснєфть Брянск Дружба»

Свіжі фото та відео, зроблені у Брянську сьогодні, 25 квітня, підтверджують, що нафтобаза «Дружба», де вночі розпочалася пожежа, продовжує горіти.

Фотографії з’явилися у соцмережах та на місцевих інтернет-ресурсах. На фото помітний чорний дим, який затягнув небо над Брянськом.

Також жителі Брянська зняли відео, з яких видно, що територія, охоплена полум’ям, залишається досить великою.

Пострадавших при пожаре на нефтебазе в Брянске, по предварительным данным, нет — МЧС pic.twitter.com/E49x7kzpN2 — Оповещение граждан (@Opoveshenie) April 25, 2022

В брянске до сих пор горит, тушить видать некому, все уехали удобрять украинские земли pic.twitter.com/pagcQaxSMJ — Олександр Безфамільний (@alex_bezfam) April 25, 2022

Нагадаємо, у російському Брянську вночі загорілася нафтобаза. Тамтешні Telegram-канали оприлюднили численні відео з Брянська, на яких видно масштаби пожежі на нафтобазі «Дружба».

Крім нафтобази, за неофіційною інформацією, загорівся ракетний склад у військовій частині в іншому кінці Брянська. Очевидці нібито чули вибухи перед пожежею. У Брянську спрацювала сирена повітряної тривоги.

Кремлівські пропагандисти уже звинуватили у пожежі українську сторону.

Згодом МНС Росії визнало факт пожежі на нафтопроводі «Транснєфть Брянск Дружба». Про вибухи і пожежу на ракетному складі військової частини офіційні російські джерела поки що мовчать.