Чорний дим над Брянськом. Нафтобаза й досі горить (фото, відео)
Російські надзвичайними досі не змогли погасити пожежу на нафтобазі «Транснєфть Брянск Дружба»
Свіжі фото та відео, зроблені у Брянську сьогодні, 25 квітня, підтверджують, що нафтобаза «Дружба», де вночі розпочалася пожежа, продовжує горіти.
Фотографії з’явилися у соцмережах та на місцевих інтернет-ресурсах. На фото помітний чорний дим, який затягнув небо над Брянськом.
Також жителі Брянська зняли відео, з яких видно, що територія, охоплена полум’ям, залишається досить великою.
Пострадавших при пожаре на нефтебазе в Брянске, по предварительным данным, нет — МЧС pic.twitter.com/E49x7kzpN2— Оповещение граждан (@Opoveshenie) April 25, 2022
В брянске до сих пор горит, тушить видать некому, все уехали удобрять украинские земли pic.twitter.com/pagcQaxSMJ— Олександр Безфамільний (@alex_bezfam) April 25, 2022
Нагадаємо, у російському Брянську вночі загорілася нафтобаза. Тамтешні Telegram-канали оприлюднили численні відео з Брянська, на яких видно масштаби пожежі на нафтобазі «Дружба».
Крім нафтобази, за неофіційною інформацією, загорівся ракетний склад у військовій частині в іншому кінці Брянська. Очевидці нібито чули вибухи перед пожежею. У Брянську спрацювала сирена повітряної тривоги.
Кремлівські пропагандисти уже звинуватили у пожежі українську сторону.
Згодом МНС Росії визнало факт пожежі на нафтопроводі «Транснєфть Брянск Дружба». Про вибухи і пожежу на ракетному складі військової частини офіційні російські джерела поки що мовчать.