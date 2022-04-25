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    Чорний дим над Брянськом. Нафтобаза й досі горить (фото, відео)

    Нафтобаза у Брянську продовжує горіти - Чорний дим над Брянськом. Нафтобаза й досі горить (фото, відео)
    Нафтобаза у Брянську продовжує горіти
    фото із відкритих джерел

    Російські надзвичайними досі не змогли погасити пожежу на нафтобазі «Транснєфть Брянск Дружба»

    Свіжі фото та відео, зроблені у Брянську сьогодні, 25 квітня, підтверджують, що нафтобаза «Дружба», де вночі розпочалася пожежа, продовжує горіти.

    Фотографії з’явилися у соцмережах та на місцевих інтернет-ресурсах. На фото помітний чорний дим, який затягнув небо над Брянськом.

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    Чорний дим над Брянськом. Нафтобаза й досі горить (фото, відео)
    Чорний дим над Брянськом. Нафтобаза й досі горить (фото, відео)
    Чорний дим над Брянськом. Нафтобаза й досі горить (фото, відео)
    Чорний дим над Брянськом. Нафтобаза й досі горить (фото, відео)
    Чорний дим над Брянськом. Нафтобаза й досі горить (фото, відео)
    Чорний дим над Брянськом. Нафтобаза й досі горить (фото, відео)
    Чорний дим над Брянськом. Нафтобаза й досі горить (фото, відео)
    Чорний дим над Брянськом. Нафтобаза й досі горить (фото, відео)

    Також жителі Брянська зняли відео, з яких видно, що територія, охоплена полум’ям, залишається досить великою.

    Нагадаємо, у російському Брянську вночі загорілася нафтобаза. Тамтешні Telegram-канали оприлюднили численні відео з Брянська, на яких видно масштаби пожежі на нафтобазі «Дружба».

    Крім нафтобази, за неофіційною інформацією, загорівся ракетний склад у військовій частині в іншому кінці Брянська. Очевидці нібито чули вибухи перед пожежею. У Брянську спрацювала сирена повітряної тривоги.

    Кремлівські пропагандисти уже звинуватили у пожежі українську сторону.

    Згодом МНС Росії визнало факт пожежі на нафтопроводі «Транснєфть Брянск Дружба». Про вибухи і пожежу на ракетному складі військової частини офіційні російські джерела поки що мовчать.

    Теги: пожежа росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Чорний дим над Брянськом. Нафтобаза й досі горить (фото, відео)