У центрі Москви обвалилися будівельні конструкції: є постраждалі

Внаслідок обвалення постраждали п'ять пішоходів

Троє москвичів і двоє приїжджих постраждали в результаті обвалення будівельних конструкцій в підземному переході біля станції метро «Вулиця 1905 року» у центрі Москви. Про це повідомив журналістам віце-мер Петро Бірюков. «Постраждали п'ять пішоходів - троє москвичів і двоє приїжджих з Нижнього Новгорода і Ярославля», -



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Обвал будівельних конструкцій в підземному переході біля станції метро «Вулиця 1905 року»

Внаслідок обвалення постраждали п'ять пішоходів

Троє москвичів і двоє приїжджих постраждали в результаті обвалення будівельних конструкцій в підземному переході біля станції метро «Вулиця 1905 року» у центрі Москви. Про це повідомив журналістам віце-мер Петро Бірюков.

«Постраждали п'ять пішоходів - троє москвичів і двоє приїжджих з Нижнього Новгорода і Ярославля», - сказав він.

Всі постраждалі госпіталізовані. Про це повідомив ТАСС керівник департаменту охорони здоров'я Москви Олексій Хрипун. «Всього постраждали п'ятеро людей, всі вони вже госпіталізовані. Пошкодження неважкі - удари і неускладнений кістковий перелом», - сказав він.

У лікарнях проводиться діагностика, надається уся необхідна медична допомога. «Стан всіх задовільний, у одного з потерпілих - середнього ступеня тяжкості», - зазначив керівник департаменту.

За його словами, кілька бригад «швидкої допомоги» прибули на місце протягом семи хвилин після події.

Джерело ТАСС повідомляло, що говорити про причини обвалення передчасно. «Але не виключено, що обвал стався через сніг. Зараз ведеться розбір завалів», - сказав співрозмовник агентства. За його словами, незважаючи на те, що перехід був на реконструкції і закритий будівельними риштуваннями, ним все одно користувалися пішоходи.

За попередніми даними, площа обвалення склала 50 кв. м.