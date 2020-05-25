У Чехії суттєво послабили карантин: на вулиці тепер можна ходити без масок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Обов'язок носити медичні маски на невизначений час збережеться в закритих громадських приміщеннях

Чеський уряд поетапно відмовляється від жорстких обмежувальних заходів, введених у республіці на тлі пандемії в середині березня

У Чехії з понеділка, 25 травня, знімається переважна більшість соціальних обмежень, які діяли через поширення коронавірусу.

Як підкреслила влада країни, таке рішення пов'язане з поліпшенням епідеміологічної ситуації в республіці.

Відзначається, що з 20 квітня чеський уряд поетапно відмовляється від жорстких обмежувальних заходів, введених у республіці на тлі пандемії в середині березня.

Черговий етап послаблень передбачає скасування вимоги закривати на вулиці органи дихання. При цьому обов'язок носити медичні маски на невизначений час збережеться в закритих громадських приміщеннях: у магазинах, а також для пасажирів громадського транспорту.

У понеділок за умови дотримання суворих вимог санітарії можуть відновити роботу готелі, фітнес-центри, сауни, ресторани і кафе.

Із 25 травня в Чехії будуть дозволені відвідування в будинках для людей похилого віку та клініках для інвалідів, а учні початкових шкіл повернуться в класи. Також дозволено проведення громадських заходів за участю до 300 осіб.

До слова, при в'їзді до Чехії іноземці повинні мати довідку про негативний тест на коронавірус Covid-19, видану не довше як за чотири дні перед поїздкою. Іноземці з такою довідкою звільняються від карантину.

Нагадаємо, Чехія відновила видачу робочих віз українцям.

Як відомо, Чеська Республіка з 25 травня поступово відновлюватиме міжнародне залізничне пасажирське сполучення, припинене два місяці тому через пандемію коронавірусу.