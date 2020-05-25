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    У світі

    У Чехії суттєво послабили карантин: на вулиці тепер можна ходити без масок

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    <p>Обов'язок носити медичні маски на невизначений час збережеться в закритих громадських приміщеннях</p> - У Чехії суттєво послабили карантин: на вулиці тепер можна ходити без масок

    Обов'язок носити медичні маски на невизначений час збережеться в закритих громадських приміщеннях

    Чеський уряд поетапно відмовляється від жорстких обмежувальних заходів, введених у республіці на тлі пандемії в середині березня

    У Чехії з понеділка, 25 травня, знімається переважна більшість соціальних обмежень, які діяли через поширення коронавірусу.

    Як підкреслила влада країни, таке рішення пов'язане з поліпшенням епідеміологічної ситуації в республіці.

    Відзначається, що з 20 квітня чеський уряд поетапно відмовляється від жорстких обмежувальних заходів, введених у республіці на тлі пандемії в середині березня.

    Черговий етап послаблень передбачає скасування вимоги закривати на вулиці органи дихання. При цьому обов'язок носити медичні маски на невизначений час збережеться в закритих громадських приміщеннях: у магазинах, а також для пасажирів громадського транспорту.

    У понеділок за умови дотримання суворих вимог санітарії можуть відновити роботу готелі, фітнес-центри, сауни, ресторани і кафе.

    Із 25 травня в Чехії будуть дозволені відвідування в будинках для людей похилого віку та клініках для інвалідів, а учні початкових шкіл повернуться в класи. Також дозволено проведення громадських заходів за участю до 300 осіб.

    До слова, при в'їзді до Чехії іноземці повинні мати довідку про негативний тест на коронавірус Covid-19, видану не довше як за чотири дні перед поїздкою. Іноземці з такою довідкою звільняються від карантину.

    Нагадаємо, Чехія відновила видачу робочих віз українцям.

    Як відомо, Чеська Республіка з 25 травня поступово відновлюватиме міжнародне залізничне пасажирське сполучення, припинене два місяці тому через пандемію коронавірусу.

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