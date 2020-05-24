Джонсон підтримав свого радника, який порушив карантин



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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зі своїм радником Домініком Каммінгсом

Радник британського прем'єра здійснив приватну поїздку, коли країна вже була на карантині, а у його дружини були симптоми Covid-19

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підтримав свого радника Домініка Каммінгса, навколо якого спалахнув скандал, пов'язаний з його приватною поїздкою під час карантину.

Про це повідомляє ВВС.

«У будь-якому сенсі він діяв відповідально, законно і чесно», – сказав Джонсон про свого радника.

Прем'єр-міністр зазначив, що дійшов висновку, що у Каммінгса не було «жодної альтернативи», окрім як відправитися на пошуки допомоги по догляду за дітьми.

Як відомо, радник британського прем'єра Домінік Каммінгс здійснив приватну поїздку, коли країна вже була на карантині, а у його дружини були симптоми Covid-19. Каммінгс заявив, що він проїхав 260 миль у пошуках допомоги по догляду за дитиною у своїх родичів, і діяв «відповідально і законно».

Деякі депутати-консерватори наполягали, що Каммінгс «повинен піти».

До слова, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон наступного тижня виступить перед британцями щодо ситуації з коронавірусом. Очікується, що він повідомить громадськості про кризу, яку спровокувала пандемія коронавірусу.

10 травня прем’єр Британії Борис Джонсон заявив про плани щодо послаблення режиму ізоляції, і тепер людям в Англії дозволено зустрічатися з іншими людьми в парках. Однак соціальна дистанція має зберігатися, і зібрання великих груп не допускаються.

До слова, 17 травня у Лондоні поліція розігнала акцію протесту проти карантину.