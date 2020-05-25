Президента Австрії спіймали на порушенні карантину в ресторані



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Президент Австрії Александер Ван дер Беллен

Глава держави визнав порушення обмежень, спрямованих на боротьбу з Covid-19, і вибачився

Під час нічного обходу в центрі Відня поліцейські застали президента Австрії Александера Ван дер Беллен і його дружину на терасі одного з ресторанів. Подружня пара була в ресторані після офіційно дозволеного часу.

Як повідомляє DW, в ніч на неділю, 24 травня глава держави перебував в ресторані зі своєю дружиною і, за власними словами, «забазікався і не помітив, як пролетів час».

Коли поліція заглянула в італійський ресторан Sole, розташований в центрі Відня, на столику Ван дер Беллена і його дружини стояли напої. Саме це і було розцінено як порушення.

Президент Австрії визнав порушення обмежень, спрямованих на боротьбу з Covid-19, і вибачився.

Через обмеження, введені на тлі пандемії коронавірусу, ресторани, бари й кафе в Австрії повинні закриватися не пізніше 23 години. Відвідувачам дозволяється продовжувати сидіти за столиками й після цього часу, проте офіціантам заборонено їх обслуговувати.

Для самого державного діяча інцидент, швидше за все, залишиться без наслідків, а ось власникові ресторану в самому несприятливому випадку загрожує штраф в розмірі 30 000 євро - за порушення приписів по боротьбі з Covid-19.

До слова, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підтримав свого радника Домініка Каммінгса, навколо якого спалахнув скандал, пов'язаний з його приватною поїздкою під час карантину.