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    На Харківському шосе пенсіонер вчинив самогубство (відео)

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    Після падіння пенсіонер помер на місці - На Харківському шосе пенсіонер вчинив самогубство (відео)
    Після падіння пенсіонер помер на місці
    фото скріншот відео

    Чоловік залишив рідним передсмертну записку

    У Києві на Харківському шосе пенсіонер вчинив самогубство. Про це повідомляє Telegram-канал «Київ зараз».

    Відомо, що пенсіонер залишив передсмертну записку родичам. Він жив на другому поверсі, але піднявся на кілька поверхів вище для суїциду. Інформації про те, з якого саме поверху впав чоловік наразі нема.

    Після падіння пенсіонер помер на місці. На місці працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група працівники якої і мають встановити всі обставини трагедії.

    Нагадаємо, на Оболоні чоловік випав з десятого поверху. Також на Дарниці жінка з дитиною намагалась вистрибнути з 12 поверху. Як повідомлялося, столичні поліцейські вмовили чоловіка не стрибати з мосту.

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    Теги: пенсіонери Київ самогубство чоловік
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    На Харківському шосе пенсіонер вчинив самогубство (відео)