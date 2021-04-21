У Чилі схвалили законопроект, що дозволяє евтаназію

Пацієнт повинен бути в свідомості і в здоровому глузді, щоб просити про евтаназію

Нижня палата чилійського парламенту схвалила законопроект, що дозволяє евтаназію. Це сталося 20 квітня. Про це повідомляє lefigaro.

Відомо, законопроект, що дозволяє евтаназію, був внесений до парламенту ще сім років тому.

Він надає пацієнтам з важкими хворобами самим вирішувати, як вони закінчать своє життя.

«На це право можуть посилатися тільки люди у віці 18 років і старше, які страждають невиліковним, незворотнім і прогресуючим захворюванням, без можливості відповіді на лікувальні процедури і з обмеженою тривалістю життя», - йдеться в законопроекті.

При цьому наголошується, що пацієнт повинен бути в свідомості і в здоровому глузді, щоб просити про евтаназію. Також він може заздалегідь залишити заповіт, де повідомить про своє бажання.

Евтаназія – припинення життя людини у швидкий та безболісній спосіб. Її застосовують для людей, котрі мають невиліковне захворювання й більше не хочуть терпіти біль.

Термін «евтаназія» вперше вжито Ф. Беконом в XVII ст., щоб визначити «легку смерть».

Окрім Іспанії, наразі евтаназія дозволена у Бельгії, Люксембурзі і Нідерландах. Наприкінці січня парламент Португалії підтримав легалізацію евтаназії в країні.

У жовтні минулого року Нова Зеландія підтримала легалізацію евтаназії.