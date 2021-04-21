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    Події в Україні

    У Харкові померла інфікована коронавірусом породілля

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    У Харкові померла інфікована коронавірусом породілля - У Харкові померла інфікована коронавірусом породілля
    У Харкові померла інфікована коронавірусом породілля
    Фото з відкритих джерел

    Це вже третій випадок смерті породіллі з Covid-19 з початку місяця

    У вівторок, 20 квітня, в Харкові померла породілля, у якої був діагностований коронавірус. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

    У Харківській облдержадміністрації заявили, що жінку з другого пологового будинку перевели в обласну клінічну лікарню. Через кілька годин вона померла.

    Більш детальну інформацію у відомстві пообіцяли повідомити пізніше.

    Це вже третій випадок смерті породіллі з Covid-19 з початку місяця.

    У Харківській області всього підтвердили понад 120 тисяч випадків коронавірусу. Зараз область знаходиться в червоній зоні карантину.

    За минулу добу в Україні було виявлено 8 940 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 414 дітей та 251 медпрацівник.

    Також за минулу добу з діагнозом ковід або підозрою на нього було госпіталізовано 2 042 особи.

    Від ускладнень хвороби померли 367 пацієнтів. За даними МОЗ вчора одужало 12 075 осіб.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (892), Харківській (804), Полтавській (725), Одеській (691) та Київській (647) областях.

    Теги: Харків смерть хвороби коронавірус
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