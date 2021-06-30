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    У Держдепі пригрозили РФ новими санкціями

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    Ентоні Блінкен розповів про нові можливі санкції проти РФ - У Держдепі пригрозили РФ новими санкціями
    Ентоні Блінкен розповів про нові можливі санкції проти РФ
    Фото з відкритих джерел

    У Штатах заявили, що готові дати відповідну відповідь на необдумані або агресивні дії Росії.

    Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон прагне до стабільних і передбачуваних відносин з Росією, однак якщо Москва продовжить вести себе агресивно, Штати залишають за собою право ввести нові санкції. Про це Блінкен сказав в інтерв'ю RAI TG1, передає пресслужба Держдепартаменту.

    «Якщо Росія вирішить вдатися до необдуманих або агресивних дій, ми відповімо. Не з метою конфлікту або ескалації - а тому, що ми будемо відстоювати свої інтереси і цінності», - розповів глава американської дипломатії.

    Він нагадав, що нинішня адміністрація США вже демонструвала реакцію: зокрема, на спроби втручання у вибори, кібератаки проти SolarWinds, спробу отруїти Навального.

    «З боку Сполучених Штатів була чітка і потужна реакція, наприклад, у вигляді санкцій», - підкреслив держсекретар США.

    Він також зазначив, що багато санкцій були введені в координації з європейськими партнерами, а також Канадою і Великою Британією.

    Напередодні також повідомлялося, що Євросоюз готує нові санкції проти Росії. Нові обмеження будуть узгоджені на випадок необхідності їх швидко ввести.

    Теги: США санкції Вашингтон
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    У Держдепі пригрозили РФ новими санкціями