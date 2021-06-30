Мінтранс США хоче заборонити продаж квитків в Білорусь

Заборона пропонується поширити в тому числі на перельоти з США в Білорусь з пересадками

Міністерства транспорту США розглядає можливість введення заборони на продаж квитків на пасажирські авіарейси в Білоруь, відповідну заяву опубліковано на сайті відомства.

Заборона пропонується поширити в тому числі на перельоти з США в Білорусь з пересадками.

Така ініціатива пов'язана з рішенням Держдепартаменту про те, що після екстреної посадки літака Ryanair в Мінську обмеження авіаперевезень між Сполученими Штатами і Білорусією відповідає інтересам американської зовнішньої політики.

«Заборона надасть уряду США можливість робити винятки в кожному конкретному випадку для будь-яких перевезень, які вважаються таким, що відповідає національним інтересам Сполучених Штатів, в тому числі з гуманітарних міркувань або міркувань національної безпеки», – йдеться в заяві.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло про намір США обмежити повітряне сполучення з Білорусією.

28 червня у відповідь на санкції Євросоюзу Білорусь призупинила свою участь в ініціативі ЄС Східне партнерство. Також республіка відкликала свого постійного представника при ЄС для консультацій і заборонила в'їзд представникам євроструктур.