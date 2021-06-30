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    Мінтранс США хоче заборонити продаж квитків в Білорусь

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    США мають намір обмежити повітряне сполучення з Білорусією - Мінтранс США хоче заборонити продаж квитків в Білорусь
    США мають намір обмежити повітряне сполучення з Білорусією
    Фото: Hayden Smith

    Заборона пропонується поширити в тому числі на перельоти з США в Білорусь з пересадками

    Міністерства транспорту США розглядає можливість введення заборони на продаж квитків на пасажирські авіарейси в Білоруь, відповідну заяву опубліковано на сайті відомства.

    Заборона пропонується поширити в тому числі на перельоти з США в Білорусь з пересадками.

    Така ініціатива пов'язана з рішенням Держдепартаменту про те, що після екстреної посадки літака Ryanair в Мінську обмеження авіаперевезень між Сполученими Штатами і Білорусією відповідає інтересам американської зовнішньої політики.

    «Заборона надасть уряду США можливість робити винятки в кожному конкретному випадку для будь-яких перевезень, які вважаються таким, що відповідає національним інтересам Сполучених Штатів, в тому числі з гуманітарних міркувань або міркувань національної безпеки», – йдеться в заяві.

    Раніше агентство Bloomberg повідомляло про намір США обмежити повітряне сполучення з Білорусією.

    28 червня у відповідь на санкції Євросоюзу Білорусь призупинила свою участь в ініціативі ЄС Східне партнерство. Також республіка відкликала свого постійного представника при ЄС для консультацій і заборонила в'їзд представникам євроструктур.

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    Теги: Білорусь США санкції арешт авіаперевезення Ryanair
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    Мінтранс США хоче заборонити продаж квитків в Білорусь