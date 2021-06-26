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    Байден і Меркель обговорять у Вашингтоні Донбас, – посол

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    Канцлер Німеччини&nbsp;Ангела Меркель здійснить офіційний візит до США 15 липня цього року - Байден і Меркель обговорять у Вашингтоні Донбас, – посол

    Канцлер Німеччини Ангела Меркель здійснить офіційний візит до США 15 липня цього року

    Фото з відкритих джерел

    «Для Меркель питання Донбасу є особистим» – Фельдгузен

    Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент США Джо Байден планують провести зустріч. Вони, зокрема, обговорять Україну.

    Про це посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен розповіла в інтерв’ю виданню «Дзеркало тижня».

    За її словами, для Меркель питання Донбасу є особистим.

    «Донбас, звичайно, одна з найскладніших проблем, безперечно, вони про неї будуть говорити. Пані канцлер з перших днів була долучена до цієї проблеми, і, як мені говорили, вона щодня читає новини про Україну», – заявила посол.

    Канцлер Німеччини Ангела Меркель здійснить офіційний візит до США. Німецький канцлер прибуде до Вашингтона, щоб зустрітися з президентом США Джо Байденом, 15 липня цього року.

    Раніше німецьке видання Handelsblatt розповіло, що Меркель планує поїхати в США, щоб обговорити вирішення суперечок навколо російського газопроводу «Північний потік-2».

    Нагадаємо, 23 червня Financial Times з посиланням на дипломатичні джерела повідомила про ініціативу Ангели Меркель запросити на саміт глав держави ЄС Володимира Путіна. Її підтримав французький лідер Еммануель Макрон.

    24 червня Меркель під час виступу в Бундестазі закликала ЄС до прямого діалогу з Путіним.

    Натомість лідери країн Європейського Союзу відхилили пропозицію Німеччини та Франції провести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

    Саміти ЄС з Путіним були припинені після того, як Росія окупувала Крим у 2014 році.

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    Теги: Росія Донбас США Німеччина Джозеф Байден Ангела Меркель саміт Еммануель Макрон президент
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    Байден і Меркель обговорять у Вашингтоні Донбас, – посол