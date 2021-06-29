Ми побачимо сильне американське лідерство щодо інтеграції України до НАТО – Волкер

Волкер: «ПДЧ означає, що це буде лише інструмент, як допомогти країні підготуватись до членства»

Спецпредставник Держдепу США спростував інформацію щодо можливих переваг для України, якщо вона отримає статус головного союзника США

Аби Україна швидше могла стати членом НАТО, необхідна допомога США та країн партнерів, які підтримують Україну у Європі. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив Курт Волкер, колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України.

«На мою думку, потрібне лідерство з боку США та друзів України у Європі як, скажімо, Польщі. Щоб разом допомогти побудувати шлях для України до успішного членства в НАТО», – заявив Волкер.

За словами спецпредставника Держдепу, минулого тижня Адміністрація Байдена номінувала нового посла США при НАТО – Джуліанн Сміт, яка дуже підтримує Україну.

«Джуліанн Сміт є сильним прибічником НАТО і дуже підтримує Україну в її намірі стати членом Альянсу. Окрім того, я сподіваюсь, що в адміністрації Байдена з’явиться нова група, яка опікуватимуться питаннями співпраці з ЄС та НАТО. Таким чином ми побачимо сильне американське лідерство щодо інтеграції України до НАТО», – вважає Волкер.

Він також спростував інформацію щодо можливих переваг для України, якщо вона отримає статус головного союзника США.

«По-перше, цей статус не надає гарантій безпеки, оборонних зобов’язань з боку США. І це зовсім не те само, що і членство в НАТО. По-друге, надання цього статусу означає визнання країни як партнера, можливе розширення співпраці в оборонній сфері, продаж оборонних озброєнь, передачі технологій, про що ви говорили раніше. Але Україна і так має доступ до всього цього, бо США уже підтримують Україну в різний спосіб», – зазначив американський представник.

А щодо заяв Байдена після саміту НАТО в Брюсселі про те, що Україна може отримати членство в Альянсі лише через ПДЧ, Волкер зазначив, що це нагадує утопічну ситуацію.

«Я особисто вважаю, що це нагадує catch-22 (дилема або складна обставина, від якої неможливо врятуватися через взаємно-конфліктні або залежні умови – «Главком»).

З одного боку, вас запрошують стати членом НАТО, але для цього вам треба мати ПДЧ, яке ми не збираємось вам надати. Це не найкращий підхід з боку НАТО. Я волів би побачити (можливо це станеться у наступних декількох роках), що США будуть грати більш активну роль, розробляючи реальний шлях для України.

ПДЧ означає, що це буде лише інструмент, як допомогти країні підготуватись до членства. Україна вже має такі інструменти – це і засідання Комісії НАТО-Україна, щорічний національний план, відбувається багато навчань і тренувань, які проводяться спільно з країнами Альянсу. Багато чого вже зроблено», – зауважив Волкер.

Нагадаємо, президент США Джо Байден після саміту НАТО у Брюсселі 14 червня заявив, що Україні необхідно подолати корупцію і провести низку реформ на шляху до членства в НАТО.