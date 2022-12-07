У двох областях РФ почалося формування загонів тероборони
Батальйони самооборони формують у прикордонних з Україною районах
У прикордонних з Україною Бєлгородській та Курській областях почали підготовку до створення загонів тероборони. Про це губернатори обох областей повідомили в своїх соцмережах.
Зокрема у російській Курській області, яка межує з Україною, оголосили про початок формування народної дружини. За словами губернатора, добровольці після серйозного відбору та бойової підготовки допомагатимуть військовим охороняти територію Курської області.
«Курська область знову захищає межі держави. У нас є народний загін «патріот». Волонтери після серйозного відбору та бойової підготовки допоможуть військовим захистити територію регіону», – повідомив губернатор Курської області Росії Роман Старовойт.
Також у сусідній Бєлгородській області вирішили створювати загони територіальної оборони.
«З перших днів початку спеціальної військової операції зверталася велика кількість жителів Бєлгородської області з необхідністю розпочати підготовку та формування загонів територіальної оборони або самооборони. Таке рішення ми ухвалили», – написав губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.
Він пояснив, що формуються кілька батальйонів «з тих, хто за станом здоров'я або в рамках віку не може бути покликаний Збройними силами, але має бойовий досвід та велике бажання у разі потреби стати на захист свого рідного дому та своєї сім'ї».
Губернатор уточнив, що батальйони самооборони формують у прикордонних районах.
«Досвідчені інструктори, які пройшли велику кількість локальних воєн та мають бойовий досвід, проводять зараз тренування та бойове згуртовування загонів на території всіх прикордонних районів Бєлгородської області», – додав він.
Нагадаємо, на аеродромі в Саратовській області, як повідомляють ЗМІ, зранку 5 грудня безпілотник упав на злітно-посадковій смузі аеробази «Энгельс-1». Пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше двоє вояків РФ отримали поранення, їх госпіталізували.
Також у вівторок, 6 грудня, на світанку у російському місті Курськ сталася пожежа на аеродромі. Як повідомлялося, унаслідок атаки безпілотника в районі курського аеродрому загорівся нафтонакопичувач. Постраждалих немає.
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