У двох областях РФ почалося формування загонів тероборони

Батальйони самооборони формують у прикордонних з Україною районах

У прикордонних з Україною Бєлгородській та Курській областях почали підготовку до створення загонів тероборони. Про це губернатори обох областей повідомили в своїх соцмережах.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зокрема у російській Курській області, яка межує з Україною, оголосили про початок формування народної дружини. За словами губернатора, добровольці після серйозного відбору та бойової підготовки допомагатимуть військовим охороняти територію Курської області.

«Курська область знову захищає межі держави. У нас є народний загін «патріот». Волонтери після серйозного відбору та бойової підготовки допоможуть військовим захистити територію регіону», – повідомив губернатор Курської області Росії Роман Старовойт.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також у сусідній Бєлгородській області вирішили створювати загони територіальної оборони.

«З перших днів початку спеціальної військової операції зверталася велика кількість жителів Бєлгородської області з необхідністю розпочати підготовку та формування загонів територіальної оборони або самооборони. Таке рішення ми ухвалили», – написав губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

Він пояснив, що формуються кілька батальйонів «з тих, хто за станом здоров'я або в рамках віку не може бути покликаний Збройними силами, але має бойовий досвід та велике бажання у разі потреби стати на захист свого рідного дому та своєї сім'ї».

Губернатор уточнив, що батальйони самооборони формують у прикордонних районах.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Досвідчені інструктори, які пройшли велику кількість локальних воєн та мають бойовий досвід, проводять зараз тренування та бойове згуртовування загонів на території всіх прикордонних районів Бєлгородської області», – додав він.

Нагадаємо, на аеродромі в Саратовській області, як повідомляють ЗМІ, зранку 5 грудня безпілотник упав на злітно-посадковій смузі аеробази «Энгельс-1». Пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше двоє вояків РФ отримали поранення, їх госпіталізували.

Також у вівторок, 6 грудня, на світанку у російському місті Курськ сталася пожежа на аеродромі. Як повідомлялося, унаслідок атаки безпілотника в районі курського аеродрому загорівся нафтонакопичувач. Постраждалих немає.