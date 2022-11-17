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У Фінляндії виник скандал через концерт проросійської організації «на підтримку України»

Надія Клочко
glavcom.ua
У Фінляндії виник скандал через концерт проросійської організації «на підтримку України»
Концерт, який організовує проросійська організація у Гельсінкі, анонсований на 19 листопада
фото з відкритих джерел

Українська спільнота у Фінляндії виступила проти концерту, який організовується у рамках російсько-фінського проєкту Romantiikan Jättiläiset

Проросійська організація у Фінляндії готує концерт у Гельсінкі нібито на підтримку України. Товариство українців у Фінляндії виступило із різкою заявою, у якій наголошує, що усі організації та проєкти, які пропагують прямо чи опосередковано прокремлівські наративи, несуть відповідальність за жорстоку війну проти України.

Як зазначається у заяві української спільноти, фінські медіа поширюють інформацію про концерт «Itämeri soi Ukrainalle» («Балтійське море співає для України»), що відбудеться у Гельсінкі 19 листопада. 

Концерт, про який йдеться, є продовженням багаторічного російсько-фінського проєкту Romantiikan Jättiläiset фінської ГО «Romanssimusiikin edistämisyhdistys ry» (нині – Musiikkisilta ry). «Romanssimusiikin edistämisyhdistys ry» засновано в 2008 році, її метою є побудова культурного діалогу між Фінляндією та Росією за допомогою музики романсу. 

«У цьому контексті вважаємо за потрібне зазначити, що Товариство українців у Фінляндії не бере участі в організації концерту та не підтримує його», – йдеться у заяві.

Крім того, Товариство українців у Фінляндії поділяє позиції державних органів України, як то Український інститут та Міністерство культури і інформаційної політики України, і тому:

  • засуджує російсько-українське примирення через культуру під час війни, зокрема участь українських діячів у заходах проросійських організацій, оскільки така співпраця легітимізує такі інституції, гуманізує образ агресора, знижує градус риторики щодо війни росії в Україні,розмиває колективну відповідальність російського суспільства;
  • вважає, що усі організації та проєкти, які пропагують або прямо чи опосередковано пропагували прокремлівські наративи, несуть співвідповідальність за жорстоку війну проти України, яка триває понад вісім років;
  • виступає проти будь-якої співпраці з проросійськими організаціями та їхніми лідерами;
  • наголошує, що згідно з позицією Українського інституту, «не вся допомога вимірюється грошима тут і зараз. Не менш вагомим є репутаційний капітал, від якого напряму залежить наша конкурентна перевага на міжнародній культурній арені і майбутнє економічне благополуччя. Репутація – це рівень довіри».

«Ми закликаємо українські організації та виконавців обережно ставитися до запрошень співпрацювати із іноземними організаціями, які помічені у проросійській діяльності, що стала одним із чинників теперішньої повномасштабної війни», – наголошується у повідомленні Товариства.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський відповів на петицію, яка закликає заборонити громадянам Росії здійснювати творчу професійну діяльність в Україні. У відповіді Зеленський згадав низку обмежень для російських артистів, які українська влада вже ввела. Наприклад, забороняється транслювати фільми та серіали, де знімалися люди, внесені до переліку тих, хто становить загрозу нацбезпеці. Також є обмеження для музики та книжок із Росії.

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Теги: Фінляндія концерт росія

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