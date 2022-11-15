Фінляндія може почати підготовку українських військових на власній території

Фінські військові інструктори уже беруть участь у програмі навчання українських солдатів

Сили оборони Фінляндії можуть почати підготовку українських військовослужбовців і на території країни. Такого сценарію не відкидає міністр оборони Антті Кайкконен, пише Helsingin Sanomat.

Такий хід подій не заперечують, зазначив Кайкконен, але «питання залишається відкритим».

За його словами, коли ймовірна роль Фінляндії у місії ЄС щодо навчання українських військових стане детальнішою, у міноборони країни ухвалять рішення, «як і де проводити навчання найдоцільніше».

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Кайкконен підкреслив, що сили оборони Фінляндії розглядають різні варіанти участі у тренувальній місії ЄС.

Наразі 20 фінських військових інструкторів уже беруть участь у програмі навчання українських солдатів у Великій Британії.

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Триває 265-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі річки Дніпро. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. З метою поповнення втрат триває підготовка мобілізованого ворожого особового складу у військових навчальних закладах, центрах підготовки та подальше його переміщення до районів ведення бойових дій.