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Фінляндія надасть Україні  допомогу на €55,6 млн

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Фінляндія надасть Україні  допомогу на €55,6 млн
Що саме увійде в новий пакет – не повідомляється
фото з відкритих джерел

Деталі та терміни надходження військова допомоги засекречені

Фінляндія надасть Україні новий пакет військової допомоги вартістю €55,6 млн. Це буде десятим пакетом обладнання та озброєння, яке Фінляндія передасть для потреб ЗСУ з початку повномасштабного російського вторгнення. Про це повідомляє міністерство оборони Фінляндії.

«Україна продовжує потребувати підтримки у захисті своєї території. Асортимент оборонного обладнання, яке зараз надсилається, є найбільшим на сьогоднішній день», – сказав міністр оборони Антті Кайкконен.

При цьому більш детальна інформація щодо вмісту допомоги, способу та терміну доставки не надається з оперативних міркувань та з метою забезпечення доставки допомоги до місця призначення.

Зазначається, що загальна вартість усіх пакетів оборонної допомоги, які Фінляндія надала Україні, наразі становить €160,4 млн. 

Напередодні Німеччина оголосила про додатковий пакет з військової підтримки України. Крім того, міністерство закордонних справ ФРН виділяє Україні €1 млн на відновлення пошкодженої внаслідок обстрілів РФ енергетичної інфраструктури

А ще Швеція надасть для України системи протиповітряної оборони та зимове спорядження.

До слова, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що пріоритетом для України на сьомому засіданні Контактної групи з питань оборони України («Рамштайн») залишається захист неба.

Теги: міністр озброєння Україна Фінляндія

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