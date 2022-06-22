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    Соціум

    У Туреччині спалахнула масштабна лісова пожежа (відео)

    Площа пожежі сягнула приблизно 200 га - У Туреччині спалахнула масштабна лісова пожежа (відео)
    Площа пожежі сягнула приблизно 200 га
    фото: скріншот із відео

    До ліквідації пожежі залучені літаки та вертольоти

    21 червня ввечері у провінції Мугла на південному заході Туреччини спалахнула лісова пожежа. До її гасіння залучено 20 вертольотів і 14 літаків.

    Боротьба з вогнем наземними засобами тривала всю ніч, повідомляє Hürriyet.

    «Пожежа сталася близько 20.00 на лісовій території біля затоки Амазон. Під дією вітру вогонь за короткий час поширився на більшу площу», - йдеться в повідомленні.

    Площа пожежі сягнула приблизно 200 га. До боротьби з вогнем залучили 1494 пожежників та понад 400 одиниць техніки. Зі сходом сонця до них долучилися 20 вертольотів і 14 літаків.

    З огляду на складну ситуацію в регіон вирушили міністр сільського та лісового господарства Туреччини Вахіт Кірішчі та міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу.

    Нагадаємо, минулого літа Туреччина потерпала від масштабних лісових пожеж. Україна однією з перших відгукнулася на прохання про допомогу - направила в Туреччину літаки та вертольоти. Українські рятувальники здійснювали нічні польоти для боротьби з вогнем.

    Загалом під час лісових пожеж минулого року було знищено понад 160 тисяч гектарів лісу.

    Тоді курдська організація «Діти вогню» взяла на себе відповідальність за організацію підпалів у Туреччині.

    Джерело: Укрінформ

    Теги: Туреччина пожежа рятувальники ліс
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    У Туреччині спалахнула масштабна лісова пожежа (відео)