У Туреччині спалахнула масштабна лісова пожежа (відео)

До ліквідації пожежі залучені літаки та вертольоти

21 червня ввечері у провінції Мугла на південному заході Туреччини спалахнула лісова пожежа. До її гасіння залучено 20 вертольотів і 14 літаків.

Боротьба з вогнем наземними засобами тривала всю ніч, повідомляє Hürriyet.

«Пожежа сталася близько 20.00 на лісовій території біля затоки Амазон. Під дією вітру вогонь за короткий час поширився на більшу площу», - йдеться в повідомленні.

Площа пожежі сягнула приблизно 200 га. До боротьби з вогнем залучили 1494 пожежників та понад 400 одиниць техніки. Зі сходом сонця до них долучилися 20 вертольотів і 14 літаків.

З огляду на складну ситуацію в регіон вирушили міністр сільського та лісового господарства Туреччини Вахіт Кірішчі та міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу.

Нагадаємо, минулого літа Туреччина потерпала від масштабних лісових пожеж. Україна однією з перших відгукнулася на прохання про допомогу - направила в Туреччину літаки та вертольоти. Українські рятувальники здійснювали нічні польоти для боротьби з вогнем.

Загалом під час лісових пожеж минулого року було знищено понад 160 тисяч гектарів лісу.

Тоді курдська організація «Діти вогню» взяла на себе відповідальність за організацію підпалів у Туреччині.

Джерело: Укрінформ