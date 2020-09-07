Глава МВС Білорусі назвав білоруську міліцію «найгуманнішою в світі»
Глава МВС Білорусі повідомив, що в лікарнях «з важкими каліцтвами» знаходяться 30 силовиків
Міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв заявив, що білоруська міліція є «найгуманнішою та найхолоднокровнішою в світі».
Про це повідомляє Tut.by.
«Кажуть про жорстокість білоруської міліції. А я хочу сказати так: більш гуманної, витриманої і холоднокровної міліції немає ніде в світі, я в цьому впевнений», — заявив Караєв.
Він також повідомив, що в лікарнях «з важкими каліцтвами» знаходяться 30 силовиків.
Нагадаємо, в неділю, 6 вересня, в Білорусі пройшов Марш єдності - акція на підтримку затриманих білорусів і за незалежність Мінська від впливу Москви. На марш в столиці зібралося близько 100 тисяч людей. До 16:00 протестувальники впритул підійшли до оточення біля резиденції Лукашенка. Також почалися затримання, силовики застосовували сльозогінний газ.
Як відомо, Велика Британія, ЄС, Канада і США обговорюють введення санкцій проти Білорусі.
Натомість 2 вересня Білорусь відповіла на санкції країн Балтії.
1 вересня керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна ухвалить економічні рішення у відповідь на санкції країн Балтії.
Як повідомлялося, Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.
Фігурантам списку заборонено в’їжджати до країн Балтії, а в майбутньому перелік може бути розширено. Під санкції потрапили особи, які відповідальні за фальсифікацію результатів виборів і силові розгони демонстрантів.
Також посли ЄС планують затвердити санкції щодо Білорусі.
Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.