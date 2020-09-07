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    У світі

    Глава МВС Білорусі назвав білоруську міліцію «найгуманнішою в світі»

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    Затримання в Мінську, 6 вересня - Глава МВС Білорусі назвав білоруську міліцію «найгуманнішою в світі»
    Затримання в Мінську, 6 вересня
    Фото: Tut.by

    Глава МВС Білорусі повідомив, що в лікарнях «з важкими каліцтвами» знаходяться 30 силовиків

    Міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв заявив, що білоруська міліція є «найгуманнішою та найхолоднокровнішою в світі».

    Про це повідомляє Tut.by.

    «Кажуть про жорстокість білоруської міліції. А я хочу сказати так: більш гуманної, витриманої і холоднокровної міліції немає ніде в світі, я в цьому впевнений», — заявив Караєв.

    Він також повідомив, що в лікарнях «з важкими каліцтвами» знаходяться 30 силовиків.

    Нагадаємо, в неділю, 6 вересня, в Білорусі пройшов Марш єдності - акція на підтримку затриманих білорусів і за незалежність Мінська від впливу Москви. На марш в столиці зібралося близько 100 тисяч людей. До 16:00 протестувальники впритул підійшли до оточення біля резиденції Лукашенка. Також почалися затримання, силовики застосовували сльозогінний газ.

    Як відомо, Велика Британія, ЄС, Канада і США обговорюють введення санкцій проти Білорусі.

    Натомість 2 вересня Білорусь відповіла на санкції країн Балтії.

    1 вересня керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна ухвалить економічні рішення у відповідь на санкції країн Балтії.

    Як повідомлялося, Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.

    Фігурантам списку заборонено в’їжджати до країн Балтії, а в майбутньому перелік може бути розширено. Під санкції потрапили особи, які відповідальні за фальсифікацію результатів виборів і силові розгони демонстрантів.

    Також посли ЄС планують затвердити санкції щодо Білорусі.

    Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

    Білорусь МВС газ Олександр Лукашенко незалежність протест
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