У Франції на качиній фермі виявили спалах пташиного грипу

Також у міністерстві додали, що всі качки на фермі були відбраковані

Ферма знаходиться на південному заході країни

Сьогодні, 8 грудня, Міністерство сільського господарства Франції заявило про спалах високопатогенного пташиного грипу H5N8 на качиній фермі. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, національна референс-лабораторія ANSES підтвердила сьогодні зараження ферми з 6000 качок вірусом H5N8 у муніципалітеті Бенесс-Маремне (регіон Ландес).

Напередодні навколо ферми була створена зона безпеки, що передбачає додатковий моніторинг, заборону на переміщення птиці та додаткові санітарні заходи. Також у міністерстві додали, що всі качки на фермі були відбраковані.

Крім того, у Франції вірус H5N8 вже виявили у птахів, що продаються у трьох зоомагазинах. Ще три диких лебеді та один дикий гусак, знайдені мертвими минулого тижня, також були підтверджені як носії вірусу H5N8.

У відомстві зазначають, що пташиний грип не може передаватися через вживання в їжу продуктів птахівництва. Разом з тим вірус H5N8 ніколи не був виявлений у людей.

Нагадаємо, що на Миколаївщині стався спалах пташиного грипу.

Раніше повідомлялося, що Японія через пташиний грип знищить понад 130 тисяч курок.

В Англії знищать понад 10 тис. індичок через спалах пташиного грипу.

Також, влада Данії вирішила знищити 25 тисяч курчат через спалах пташиного грипу H5N8. Випадків зараження пташиним грипом людей поки не виявлено.