У Франції пограбували мільярдера, через якого під судом опинилася директор МВФ

Бернар Тапі запевняє, що його побили та пограбували у власному маєтку

Раніше Бернар Тапі був засуджений за футбольну корупцію

Про побиття та пограбування заявив 78-річний французський бізнесмен, екс-президент футбольного клубу «Олімпік» (Марсель) і екс-міністр у справах міст Бернар Тапі. Про це йдеться у повідомленні Francebleu.

Напад стався вночі у власному будинку політика, який знаходиться в населеному пункті Комб-ла-Віллі в департаменті Сена і Марна.

До маєтку увірвалися четверо грабіжників, які спочатку побили Тапі і його дружину, а потім їх зв'язали. Після цього зловмисники винесли з будинку цінні речі.

Сусіди викликали рятувальні служби. Дружину Тапі госпіталізували. Судова поліція на цей час веде розслідування.

Як повідомлялося раніше, Бернар Тапі в 1997 році потрапив до в'язниці на сім місяців, оскільки його визнали винним в договірних матчах «Олімпіка». Коли він володів клубом, «Олімпік» чотири рази перемагав в чемпіонаті Франції і вигравав Лігу чемпіонів.

Також Тапі звинувачував керівництво банку Credit Lyonnais в махінаціях при продажі належних йому акцій компанії Adidas, для чого в 1993 році був створений спеціальний консорціум під керуванням згаданого банку. Після довгих розглядів в 2007 році майбутня директор-розпорядник Міжнародного фонду Крістін Лагард, будучи на той час міністром економіки і фінансів Франції, розпорядилася передати справу Тапі в арбітраж, щоб прискорити розгляд питання, і в липні 2008 року арбітражний суд зобов'язав одну з державних фінансових структур виплатити Тапі відшкодування збитків у розмірі 240 мільйонів євро, а також близько 100 мільйонів у вигляді відсотків і 45 мільйонів за моральну шкоду. У лютому 2015 роки від нього зажадали повернути гроші державі, а проти Кристін Лагард було порушено справу щодо службової недбалості.