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    Директор МВФ визначилася з кандидатурою свого заступника

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    Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва - Директор МВФ визначилася з кандидатурою свого заступника
    Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва

    Кандидатура Саєх повинна бути затверджена Виконавчою радою директорів МВФ

    Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва запропонувала призначити Антуанетт Саєх заступником директора з 16 березня 2020 року.

    Про це повідомляє на сайт МВФ.

    Кандидатура Саєх повинна бути затверджена Виконавчою радою директорів МВФ.

    «Ми вітаємо дорогого друга і члена сім'ї МВФ. Антуанетт дуже відома і дуже шанована. В 2008-2016 рр. вона займала посаду директора Департаменту африканських країн, де керувала серйозною трансформацією відносин Фонду з нашими африканськими членами», - зазначила Георгієва.

    За її словами Саєх володіє «рідкісним поєднанням лідерських якостей керівника організації, глибоких аналітичних здібностей і непохитної прихильності принципам справедливості».

    Антуанетт Саєх - громадянка Ліберії. У період з січня 2006 року по червень 2008 року вона обіймала посаду міністра фінансів країни. До цього Саєх 17 років працювала на різних посадах в організаціях групи Світового банку.

    МВФ політика
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