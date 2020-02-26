Директор МВФ визначилася з кандидатурою свого заступника



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Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва

Кандидатура Саєх повинна бути затверджена Виконавчою радою директорів МВФ

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва запропонувала призначити Антуанетт Саєх заступником директора з 16 березня 2020 року.

Про це повідомляє на сайт МВФ.

Кандидатура Саєх повинна бути затверджена Виконавчою радою директорів МВФ.

«Ми вітаємо дорогого друга і члена сім'ї МВФ. Антуанетт дуже відома і дуже шанована. В 2008-2016 рр. вона займала посаду директора Департаменту африканських країн, де керувала серйозною трансформацією відносин Фонду з нашими африканськими членами», - зазначила Георгієва.

За її словами Саєх володіє «рідкісним поєднанням лідерських якостей керівника організації, глибоких аналітичних здібностей і непохитної прихильності принципам справедливості».

Антуанетт Саєх - громадянка Ліберії. У період з січня 2006 року по червень 2008 року вона обіймала посаду міністра фінансів країни. До цього Саєх 17 років працювала на різних посадах в організаціях групи Світового банку.