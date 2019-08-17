На Закарпатті затримали чоловіка, який розбещував 6-річну дівчинку



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Відносно підозрюваного вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу

На Закарпатті поліція затримала чоловіка, який підозрюється в розбещуванні 6-річної дитини.

Про це повідомляє пресслужба поліції у Закарпатській області.

«У Берегівський відділ поліції надійшла заява від жительки району про розбещення односельцем її шестирічної онуки. Поліція розпочала за даним фактом розслідування, підозрюваного в скоєнні злочину затримано й взято під варту», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прибувши за викликом, слідчо-оперативна група встановила, що 43-річний житель даного населеного пункту вчинив за місцем свого проживання розпусні дії відносно 6-річної дівчинки.

«Дана подія слідчими поліції Берегова внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань. За ознаками ст.156 ч.2 Кримінального кодексу України (Розбещення малолітньої особи) розпочато кримінальне провадження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років», – додали в поліції.

Підозрюваного в скоєнні злочину стосовно малолітньої дівчинки затримано в порядку ст.208 КПК. Відносно нього вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство у справі триває.

Нагадаємо, у Києві розшукують ґвалтівника, який напав на неповнолітню дівчину.