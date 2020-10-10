У Франції п'ятеро людей загинули при зіткненні літаків



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У Франції п'ятеро людей загинули при зіткненні літаків

На місці працюють 40 пожежних і 20 жандармів

У Франції в департаменті Ендр і Луара п'ятеро людей загинули при зіткненні пасажирського літака Diamond DA40 і надлегкого повітряного судна.

Про це пише газета Nouvelle Republique.

Надлегкий апарат розбився об огорожу житлового будинку в місті Лош. Мешканці будинку не постраждали. Туристичний літак впав неподалік біля лісу, в зоні, де не було житлових будівель.

Відзначається, що в легкому судні знаходилися дві людини, в туристичному – троє. Причини зіткнення поки не відомі.

La circulation est coupée avenue Aristide Briand à Loches, après la collision crash entre un ULM et un avion de tourisme. 5 personnes seraient décédées dans l’accident. pic.twitter.com/gCVwnGDVqD — NRLoches (@NR_Loches) October 10, 2020

На місці працюють 40 пожежних і 20 жандармів.

Нагадаємо, у Південному Судані внаслідок аварії літака загинули 17 людей.

Раніше повідомлялося, що пасажирський літак авіакомпанії Air India Express зазнав аварії в аеропорту міста Кожикоде.

На борту судна попередньо перебувала 191 людина. Відомо, що літак занесло під час посадки, і він виїхав за межі злітно-посадкової смуги.