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    У світі

    У Франції п'ятеро людей загинули при зіткненні літаків

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    У Франції п'ятеро людей загинули при зіткненні літаків - У Франції п'ятеро людей загинули при зіткненні літаків
    У Франції п'ятеро людей загинули при зіткненні літаків

    На місці працюють 40 пожежних і 20 жандармів

    У Франції в департаменті Ендр і Луара п'ятеро людей загинули при зіткненні пасажирського літака Diamond DA40 і надлегкого повітряного судна.

    Про це пише газета Nouvelle Republique.

    Надлегкий апарат розбився об огорожу житлового будинку в місті Лош. Мешканці будинку не постраждали. Туристичний літак впав неподалік біля лісу, в зоні, де не було житлових будівель.

    Відзначається, що в легкому судні знаходилися дві людини, в туристичному – троє. Причини зіткнення поки не відомі.

    На місці працюють 40 пожежних і 20 жандармів.

    Нагадаємо, у Південному Судані внаслідок аварії літака загинули 17 людей.

    Раніше повідомлялося, що пасажирський літак авіакомпанії Air India Express зазнав аварії в аеропорту міста Кожикоде.

    На борту судна попередньо перебувала 191 людина. Відомо, що літак занесло під час посадки, і він виїхав за межі злітно-посадкової смуги.

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