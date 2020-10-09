У Мексиці розбився літак з 400 кг кокаїну
Військові переслідували літак протягом сотень миль, поки у нього не закінчилося паливо і він не розбився
У центральній частині Мексики після погоні в повітрі розбився легкомоторний літак, що перевозив 400 кілограмів кокаїну, загинули дві людини.
Про це повідомляє Reuters.
Як розповіли агентству в міністерстві оборони країни, військові вертольоти перехопили літак в повітряному просторі Мексики і переслідували його протягом сотень миль, поки у нього не закінчилося паливо і він не розбився.
На борту знаходилося приблизно 400 кілограмів кокаїну.
За даними агентства, за останні кілька місяців в Центральній Америці і Мексиці крах зазнали вже кілька літаків, які перевозили контрабанду.
Так, два тижні тому в джунглях Гватемали розбився викрадений бізнес-джет, що здійснював політ з Мексики до Венесуели. У результаті двоє людей загинули, а на борту були виявлені зброя і наркотики.