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    У світі

    У Мексиці розбився літак з 400 кг кокаїну

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    У Мексиці розбився літак з 400 кг кокаїну - У Мексиці розбився літак з 400 кг кокаїну
    У Мексиці розбився літак з 400 кг кокаїну

    Військові переслідували літак протягом сотень миль, поки у нього не закінчилося паливо і він не розбився

    У центральній частині Мексики після погоні в повітрі розбився легкомоторний літак, що перевозив 400 кілограмів кокаїну, загинули дві людини.

    Про це повідомляє Reuters.

    Як розповіли агентству в міністерстві оборони країни, військові вертольоти перехопили літак в повітряному просторі Мексики і переслідували його протягом сотень миль, поки у нього не закінчилося паливо і він не розбився.

    На борту знаходилося приблизно 400 кілограмів кокаїну.

    За даними агентства, за останні кілька місяців в Центральній Америці і Мексиці крах зазнали вже кілька літаків, які перевозили контрабанду.

    Так, два тижні тому в джунглях Гватемали розбився викрадений бізнес-джет, що здійснював політ з Мексики до Венесуели. У результаті двоє людей загинули, а на борту були виявлені зброя і наркотики.

    зброя політ літак військові наркотики Мексика
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