Авіакомпанія МАУ запускає рейс з Києва на Мальдіви



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Рейс на Мальдіви виконуватиметься на далекомагістральних літаках Boeing 767-300 з Києва

Рейси за чартерною програмою будуть виконуватися з 26 грудня 2020 року до 28 січня 2021 року

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» протягом місяця виконуватиме рейси з Києва на Мальдіви. Про це повідомила пресслужба авіаперевізника.

Зазначається, що рейси за чартерною програмою будуть виконуватися з 26 грудня 2020 року до 28 січня 2021 року.

Також пресслужба поінформувала, що рейс виконуватиметься на далекомагістральних літаках Boeing 767-300 з Києва.

Нагадаємо, авіакомпанія МАУ скасувала рейси до столиці Вірменії.

І ще МАУ перенесла відновлення рейсів до Нью-Йорку на весну 2021 року.

Як повідомлялося, МАУ з 12 жовтня дозволить не використовувати маски пасажирам, яким за станом здоров'я не можна цього робити. Зокрема, якщо вони мають проблеми з диханням.

Також МАУ заборонила пасажирам вдягати маски з клапаном: нові вимоги.