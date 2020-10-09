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    Авіакомпанія МАУ запускає рейс з Києва на Мальдіви

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    Рейс на Мальдіви виконуватиметься на далекомагістральних літаках Boeing 767-300 з Києва - Авіакомпанія МАУ запускає рейс з Києва на Мальдіви
    Рейс на Мальдіви виконуватиметься на далекомагістральних літаках Boeing 767-300 з Києва

    Рейси за чартерною програмою будуть виконуватися з 26 грудня 2020 року до 28 січня 2021 року

    Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» протягом місяця виконуватиме рейси з Києва на Мальдіви. Про це повідомила пресслужба авіаперевізника.

    Зазначається, що рейси за чартерною програмою будуть виконуватися з 26 грудня 2020 року до 28 січня 2021 року.

    Також пресслужба поінформувала, що рейс виконуватиметься на далекомагістральних літаках Boeing 767-300 з Києва.

    Нагадаємо, авіакомпанія МАУ скасувала рейси до столиці Вірменії.

    І ще МАУ перенесла відновлення рейсів до Нью-Йорку на весну 2021 року.

    Як повідомлялося, МАУ з 12 жовтня дозволить не використовувати маски пасажирам, яким за станом здоров'я не можна цього робити. Зокрема, якщо вони мають проблеми з диханням.

    Також МАУ заборонила пасажирам вдягати маски з клапаном: нові вимоги.

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