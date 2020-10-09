Авіакомпанія МАУ запускає рейс з Києва на Мальдіви
Рейси за чартерною програмою будуть виконуватися з 26 грудня 2020 року до 28 січня 2021 року
Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» протягом місяця виконуватиме рейси з Києва на Мальдіви. Про це повідомила пресслужба авіаперевізника.
Зазначається, що рейси за чартерною програмою будуть виконуватися з 26 грудня 2020 року до 28 січня 2021 року.
Також пресслужба поінформувала, що рейс виконуватиметься на далекомагістральних літаках Boeing 767-300 з Києва.
Нагадаємо, авіакомпанія МАУ скасувала рейси до столиці Вірменії.
І ще МАУ перенесла відновлення рейсів до Нью-Йорку на весну 2021 року.
Як повідомлялося, МАУ з 12 жовтня дозволить не використовувати маски пасажирам, яким за станом здоров'я не можна цього робити. Зокрема, якщо вони мають проблеми з диханням.
Також МАУ заборонила пасажирам вдягати маски з клапаном: нові вимоги.