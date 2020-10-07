Катастрофа Ан-26: комісія виявила грубі порушення в організації та виконанні польотів



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Урядова комісія з розслідування причин катастрофи літака Ан-26Ш, яка сталася 25 вересня у Харківській області, продовжує свою роботу

Уруський напередодні відвідав військову частину А4104, де заслухав доповідь голів трьох підкомісій з розслідування авіакатастрофи

Згідно з доповіддю голів трьох підкомісій з розслідування авіакатастрофи Ан-26 під Чугуєвом на Харківщині, встановлено технічну причину нештатної роботи лівого двигуна та спрацювання датчика падіння тиску, також розслідування засвідчило наявність грубих порушень у виконанні та організації польотів. Про це повідомив голова урядової комісії з питань розслідування авіакатастрофи, віцепрем’єр-міністр Олег Уруський у Facebook.

Так, Уруський напередодні відвідав військову частину А4104, де заслухав доповідь голів трьох підкомісій з розслідування авіакатастрофи — авіаційної, льотної та технічної.

«На сьогодні можна констатувати, що за результатами дешифрування бортових самописців повністю відновлено трагічний шостий політ літака Ан-26Ш, а також встановлено зміст перемовин, як між членами екіпажу, так і з керівництвом польотів», - написав Уруський.

Також він додав, що «встановлена технічна причина нештатної роботи лівого двигуна та спрацювання датчика падіння тиску по ВКМ (вимірювач крутного моменту)». «Це сталося внаслідок відмови у роботі одного з блоків системи управління двигуна», - повідомив Уруський.

«Також розслідування засвідчило наявність грубих порушень, як у виконання польотних завдань, так і в організації польотів загалом», - зазначив голова урядової комісії.

З його слів, наразі урядова комісія з розслідування причин катастрофи літака Ан-26Ш, яка сталася 25 вересня 2020 року у Харківській області, продовжує свою роботу.

«Міністерство оборони України має завершити власне службове розслідування 12 жовтня 2020 року. Після чого матеріали будуть передані до військових комісаріатів і, орієнтовно, після 15 жовтня 2020 року очікується розпочати процес виплат компенсацій сім’ям загиблих», - зауважив Уруський.

Як відомо, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант – Віталій Вільховий – помер у лікарні від опіків. В’ячеслав Золочевський, у якого діагностували забої, рани та струс мозку, перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

Курсанта В’ячеслава Золочевського, який єдиний вижив у катастрофі літака АН-26 на Харківщині 25 вересня, допитали слідчі Державного бюро розслідувань.

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