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    У Франції розпочався новий судовий процес над експрезидентом Саркозі

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    Ніколя Саркозі загрожує до одного року позбавлення волі та штраф - У Франції розпочався новий судовий процес над експрезидентом Саркозі

    Ніколя Саркозі загрожує до одного року позбавлення волі та штраф

    Політика звинувачують у незаконному фінансуванні його виборчої кампанії під час програних виборів 2012 року

    У середу, 17 березня, у Франції почався новий судовий процес над колишнім президентом країни Ніколя Саркозі.

    Про це повідомляє Bloomberg.

    Політика звинувачують у незаконному фінансуванні його виборчої кампанії під час програних виборів 2012 року.

    Слідство вважає, що Саркозі витратив на вибори в два рази більше дозволеної суми – 22,5 млн євро. Експрезиденту загрожує до одного року позбавлення волі та штраф. Саркозі заперечує свою провину.

    Також судовий процес відбудеться й над колишнім заступником керівника виборчої кампанії політика Жеромом Лавріло.

    Розгляд справи в суді продовжили до 20 травня через захворювання кооронавірусом одного з адвокатів.

    Нагадаємо, нещодавно суд визнав колишнього президента Франції Ніколя Саркозі винним у корупції та торгівлі впливом і засудив до трьох років в’язниці – один рік реального ув’язнення, ще два – умовно.

    Через рішення суду Саркозі заявив про намір позиватися до Європейського суду з прав людини.

    Теги: суд вибори Франція політика президент корупція
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