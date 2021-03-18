У Франції розпочався новий судовий процес над експрезидентом Саркозі

Ніколя Саркозі загрожує до одного року позбавлення волі та штраф

Політика звинувачують у незаконному фінансуванні його виборчої кампанії під час програних виборів 2012 року

У середу, 17 березня, у Франції почався новий судовий процес над колишнім президентом країни Ніколя Саркозі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Політика звинувачують у незаконному фінансуванні його виборчої кампанії під час програних виборів 2012 року.

Слідство вважає, що Саркозі витратив на вибори в два рази більше дозволеної суми – 22,5 млн євро. Експрезиденту загрожує до одного року позбавлення волі та штраф. Саркозі заперечує свою провину.

Також судовий процес відбудеться й над колишнім заступником керівника виборчої кампанії політика Жеромом Лавріло.

Розгляд справи в суді продовжили до 20 травня через захворювання кооронавірусом одного з адвокатів.

Нагадаємо, нещодавно суд визнав колишнього президента Франції Ніколя Саркозі винним у корупції та торгівлі впливом і засудив до трьох років в’язниці – один рік реального ув’язнення, ще два – умовно.

Через рішення суду Саркозі заявив про намір позиватися до Європейського суду з прав людини.