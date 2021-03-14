Мер французького міста Ніцца хоче закупити російську вакцину

«Я можу швидко отримати кілька десятків тисяч доз «Спутник V», російської вакцини» - Естрозі

Мер Ніцци виступає за децентралізацію у Франції

Мер курортного французького міста Ніцца Крістіан Естрозі закликав уряд дати йому дозвіл на ввезення російської вакцини від коронавірусу «Спутник V».

Про це Естрозі написав в Twitter.

«Я можу швидко отримати кілька десятків тисяч доз «Спутник V», російської вакцини, використовуваної більш ніж в 48 країнах світу. Я прошу органи охорони здоров’я дати мені дозвіл», – сказав Естрозі.

Je suis en mesure de disposer rapidement pour la @MetropoleNCA de plusieurs dizaines de milliers de doses de #SputnikV, le vaccin russe utilisé dans plus de 48 pays du monde. Je demande aux autorités de santé de m’en donner l’autorisation ! #FranceBleuAzur pic.twitter.com/jwNpYodji5 — Christian Estrosi (@cestrosi) March 12, 2021

Він також опублікував фрагмент свого інтерв’ю місцевій радіостанції, в якому пояснив, що виступає за децентралізацію у Франції, позаяк в кризових ситуаціях регіональна влада часто може діяти швидше центральної.

Як приклад він навів питання постачання масками: за словами Естрозі, минулої весни він швидко вирішив цю проблему в Ніцці, тоді як в решті країни спостерігався дефіцит.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Словаччини Марек Крайчі заявив про свою відставку на тлі скандалу із купівлею російської вакцини.

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