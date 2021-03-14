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    Мер французького міста Ніцца хоче закупити російську вакцину

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    &laquo;Я можу швидко отримати кілька десятків тисяч доз &laquo;Спутник V&raquo;, російської вакцини&raquo; - Естрозі - Мер французького міста Ніцца хоче закупити російську вакцину

    «Я можу швидко отримати кілька десятків тисяч доз «Спутник V», російської вакцини» - Естрозі

    Мер Ніцци виступає за децентралізацію у Франції

    Мер курортного французького міста Ніцца Крістіан Естрозі закликав уряд дати йому дозвіл на ввезення російської вакцини від коронавірусу «Спутник V».

    Про це Естрозі написав в Twitter.

    «Я можу швидко отримати кілька десятків тисяч доз «Спутник V», російської вакцини, використовуваної більш ніж в 48 країнах світу. Я прошу органи охорони здоров’я дати мені дозвіл», – сказав Естрозі.

    Він також опублікував фрагмент свого інтерв’ю місцевій радіостанції, в якому пояснив, що виступає за децентралізацію у Франції, позаяк в кризових ситуаціях регіональна влада часто може діяти швидше центральної.

    Як приклад він навів питання постачання масками: за словами Естрозі, минулої весни він швидко вирішив цю проблему в Ніцці, тоді як в решті країни спостерігався дефіцит.

    Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Словаччини Марек Крайчі заявив про свою відставку на тлі скандалу із купівлею російської вакцини.

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    Теги: міністр Франція мер Ніцца уряд влада коронавирус
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