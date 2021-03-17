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    Франція оголосила про третю хвилю коронавірусу

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    Весняна хвиля серйозніша від двох попередніх, оскільки у Франції поширені численні штами Covid-19 - Франція оголосила про третю хвилю коронавірусу
    Весняна хвиля серйозніша від двох попередніх, оскільки у Франції поширені численні штами Covid-19

    Лікарні Франції переповнені, незважаючи на суворі обмежувальні заходи, які діють у регіонах

    У Франції почалася третя хвиля пандемії коронавірусу. Про це заявив прем'єр-міністр Жан Кастекс в ефірі телеканалу BFMTV.

    За його словами, весняна хвиля серйозніша від двох попередніх, оскільки в країні поширені численні штами Covid-19.

    Кастекс повідомив, що лікарні Франції переповнені, незважаючи на суворі обмежувальні заходи, які діють у регіонах.

    У зв'язку із цим влада розглядає можливість введення режиму самоізоляції на вихідні у столичному регіоні. Остаточне рішення буде прийнято найближчими днями, зазначив прем'єр.

    Крім того, глава уряду назвав вакцинацію основним виходом із коронакризи і заявив, що Франція має намір прищепити від коронавірусу 10 мільйонів осіб до середини квітня.

    До слова, українські вчені прогнозують зростання смертності від Covid-19.

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    Теги: здоров'я Франція лікарня епідемія коронавірус
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