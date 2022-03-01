У Франції статуя Свободи «одягла» синьо-жовту мантію (фото)
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Статуя Свободи у французькому місті Кольмар відтепер має синьо-жовту мантію. Про це 1 березня повідомив радник білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської Франак Вячорка.
Він проілюстрував своє повідомлення світлиною.
Amazing! The Statue of Liberty #StandswithUkraine pic.twitter.com/6frKoopRwg— Franak Viačorka (@franakviacorka) February 28, 2022
Статуя Свободи у місті Кольмар є встановленою в 2004 році реплікою всесвітньовідомої Статуї Свободи у Нью-Йорку. Створення копії було приурочене до 100-річчя від дня смерті уродженця Кольмара, скульптора Фредеріка Огюста Бартольді, який створив оригінальну статую Свободи у США.
Як відомо, раніше президент Франції пообіцяв Україні 1,2 млрд євро та військову техніку. За словами французького президента, Франція зміцнить присутність військових в Естонії, прискорить розгортання Румунії.
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