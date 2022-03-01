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    У Франції статуя Свободи «одягла» синьо-жовту мантію (фото)

    Статуя Свободи в місті Кольмар&nbsp; - У Франції статуя Свободи «одягла» синьо-жовту мантію (фото)
    Статуя Свободи в місті Кольмар 
    фото: Франак Вячорка/Twitter

    Весь світ підтримує Україну та допомагає у війні з російським агресором

    Статуя Свободи у французькому місті Кольмар відтепер має синьо-жовту мантію. Про це 1 березня повідомив радник білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської Франак Вячорка.

    Він проілюстрував своє повідомлення світлиною.

    Статуя Свободи у місті Кольмар є встановленою в 2004 році реплікою всесвітньовідомої Статуї Свободи у Нью-Йорку. Створення копії було приурочене до 100-річчя від дня смерті уродженця Кольмара, скульптора Фредеріка Огюста Бартольді, який створив оригінальну статую Свободи у США.

    Як відомо, раніше президент Франції пообіцяв Україні 1,2 млрд євро та військову техніку. За словами французького президента, Франція зміцнить присутність військових в Естонії, прискорить розгортання Румунії.

    Легендарний британський музикант, один із учасників гурту «Бітлз» сер Пол Маккартні висловився на підтримку України.

    Теги: окупанти війна Франція Україна пам'ятник #stoprussia
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    У Франції статуя Свободи «одягла» синьо-жовту мантію (фото)