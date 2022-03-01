У Франції статуя Свободи «одягла» синьо-жовту мантію (фото)

Весь світ підтримує Україну та допомагає у війні з російським агресором

Статуя Свободи у французькому місті Кольмар відтепер має синьо-жовту мантію. Про це 1 березня повідомив радник білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської Франак Вячорка.

Він проілюстрував своє повідомлення світлиною.

Статуя Свободи у місті Кольмар є встановленою в 2004 році реплікою всесвітньовідомої Статуї Свободи у Нью-Йорку. Створення копії було приурочене до 100-річчя від дня смерті уродженця Кольмара, скульптора Фредеріка Огюста Бартольді, який створив оригінальну статую Свободи у США.

Як відомо, раніше президент Франції пообіцяв Україні 1,2 млрд євро та військову техніку. За словами французького президента, Франція зміцнить присутність військових в Естонії, прискорить розгортання Румунії.

Легендарний британський музикант, один із учасників гурту «Бітлз» сер Пол Маккартні висловився на підтримку України.