Макрон обіцяє Україні 1,2 млрд євро та військову техніку

Раніше президент України Володимир Зеленський звернувся за допомогою до президента Франції

Україні отримає фінансову допомогу у розмірі 1,2 млрд євро та військову техніку. Про це заявив французький президент Емманюель Макрон у Twitter. «Як європейці, ми ухвалили рішення щодо економічної допомоги Україні у розмірі €1,2 млрд. Це безпрецедентно. Ми продовжимо постачати військову техніку та підтримувати населення у цій нелегкій справі», — йдеться у повідомленні. За словами французького президента, Франція зміцнить присутність військових в Естонії, прискорить розгортання Румунії. «Ми безпомилково будемо на стороні наших союзників», – додав Макрон.

En Européens, nous avons décidé d'une aide économique à destination de l'Ukraine à hauteur de 1,2 milliard d'euros. C'est sans précédent. Nous continuerons à livrer des matériels militaires et à soutenir la population dans cette épreuve. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 25, 2022

Президент Франції закликав Росію негайно припинити вторгнення.

Раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до президента Франції за макрофінансовою підтримкою та постачанням засобів захисту та пристроїв розмінування. Крім того, на початку лютого після переговорів з Макроном Зеленський повідомляв про те, що Україна отримає €1,2 млрд від Франції як макрофінансову допомогу для стабілізації економіки.

Нагадаємо, на світанку 24 лютого російський президент Володимир Путін оголосив про початок так званої спецоперації Росії в Україні для «захисту людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму». Путін назвав її вимушеним заходом, оскільки Москві «не залишили жодних шансів вчинити інакше».