ЮНІСЕФ заявив про небезпеку для дітей України і просить створити коридор

За чотири дні війни в Україні загинуло 16 дітей

Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ просить всі сторони війни в Україні призупинити військові дії, щоб вивезти дітей з-під зони вогню. Відповідну заяву 28 лютого оприлюднила виконавча директорка фонду Кетрін Рассел, повідомляє «Голос Америки».

«Дітей вбивають. Діти отримують поранення. Діти зазнають надзвичайно глибокої травми від насильства, яке їх оточує. Ми просимо призупинити триваючі військові дії в Україні. Призупинення дозволить гуманітарній допомозі дістатися до людей, які відрізані після п’яти днів інтенсивних авіаударів і запеклих наземних боїв по всій країні. Це також дозволить сім’ям у найбільш постраждалих районах вийти зі сховищ, щоб отримати їжу та воду, звернутися за медичною допомогою або виїхати у пошуках безпеки», – заявила Кетрін Рассел.

Вона додала, що ситуація з дітьми, що перебувають у зоні бойових дій, погіршується щохвилини.

«Ми отримуємо повідомлення про обстріли лікарень, шкіл, водопровідних та санітарних установ та дитячих будинків. Вибухова зброя в населених пунктах і вибухонебезпечні сліди війни становлять реальну небезпеку для дітей України вже зараз. Ми повинні захистити всіх дітей в Україні. Тепер. Їм потрібен мир», – заявила виконавча директорка ЮНІСЕФ.

У неділю, 27 лютого, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що за чотири дні війни в Україні загинуло 16 дітей.

Додамо, що станом на 1 березня в Україні триває шостий день війни, розв’язаної путінською Росією.