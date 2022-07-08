Президент записав емоційне відео до українців

Український прапор буде на півострові і всіх наших тимчасово окупованих містах і селах

«Одна хвилина. Одна думка, якою хочу поділитися»

Володимир Зеленський наприкінці доби 7 липня записав емоційне звернення до українців. Президент поділився важливою думкою.

Він підсумував багато емоційних переживань, які були в жителів країни протягом кількох важких місяців. Також озвучив роздуми щодо місії України в цьому відрізку історії.

«134 дні нам непросто засинати та всі ці дні ми знаємо, для чого прокидаємось, для кого і головне – ким. Ми не рвалися в топи світових новин, все, чого прагнули – просто жити, вільно, на своїй землі», – сказав президент.

На думку президента, нам це під силу – здолати дракона, від якого тремтіло пів світу. Глава держави наголосив, що український прапор незабаром буде на півострові і всіх наших тимчасово окупованих містах і селах.

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Нагадаємо, Зеленський подякував за прапор на Зміїному.

7 липня Збройні сили України показали, як майорить український прапор на острові Зміїний.

Як відомо, Збройні сили України 30 червня звільнили окупований острів Зміїний від росіян.

Рашисти визнали втрату контролю над островом, втім, вигадавши для цієї поразки виправдання – мовляв, це був «жест доброї волі» в контексті проблем із вивезенням зерна з України.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розкрив деталі спецоперації зі звільнення острова Зміїний, де вагому роль зіграла експериментальна українська САУ «Богдана».

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов розповів, чим Зміїний був важливий для росіян.

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