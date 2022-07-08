Жоден росіянин досі не подав заяву на візу в Україну

Ніхто з громадянин держави-агресорки не хоче потрапити до нас

В Україні вже тиждень діє візовий режим для в'їзду росіян

Протягом тижня дії візового режиму для в'їзду росіян жоден громадянин держави-агресорки не подав заяву на візу. Це дуже показовий момент, переконаний міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Про це він заявив в ефірі телемарафону.

Міністр назвав це історичним моментом. Він демонструє, до чого агресія Путіна довела стосунки між народами. Крім того, справжнє ставлення росіян до України це теж показує.

«На всю багатомільйонну Росію не знайшлось жодного громадянина, який би подався на українську візу», – розповів Кулеба.

За тиждень було приблизно 100 дзвінків до МЗС та консульств від росіян, які просили роз'яснити правила в'їзду.

Нагадаємо, з 1 липня росіяни не можуть потрапити на територію України без візи. Обмеження стосуються і жителів прикордонних областей Росії. Вони можуть приїжджати в Україну виключно через міжнародні та міждержавні пункти пропуску.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про припинення угоди з урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян та застосування деяких міжнародних договорів.

Візи росіянам видаватиме незалежна міжнародна компанія-посередник VFS Global через візові центри, які розташовані в російських містах. До речі, це не якісь спеціальні візи для громадян Росії, а стандартні дозволи та стандартна процедура отримання.

Кулеба раніше пояснював, що візовий режим допомагатиме виявляти осіб, які загрожують національній безпеці України.

Своєю чергою очільник зовнішньополітичного відомства Росії Сергій Лавров повідомив про підготовку заходів щодо обмеження в'їзду громадян із країн, які здійснюють «недружні дії» щодо Росії. За його словами, зараз розробляється проєкт указу про заходи у відповідь візового характеру у зв'язку з недружніми діями низки іноземних держав. Цей акт запровадить цілу низку обмежених на в'їзд на територію Росії.

Голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко заявив, що власники візи мають відповідати й іншим умовам перетину українського кордону.

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