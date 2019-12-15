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    У світі

    У Франції через шторм загинули щонайменше 2 особи

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    <p>Підтоплені будинки в комуні Пейрорад в Новій Аквітанії</p> - У Франції через шторм загинули щонайменше 2 особи

    Підтоплені будинки в комуні Пейрорад в Новій Аквітанії

    Фото AP

    Ще п’ятеро осіб були травмовані

    У Франції в регіоні Нова Аквітанія у результаті сильного шторму, що спричинив руйнування, загинуло щонайменше дві особи, а ще декілька – отримали поранення. Про це повідомляє DW.

    Як зазначається, негода спричинила значні руйнування в регіоні та знеструмлення приблизно будинків.

    Зокрема, щонайменше п’ятеро осіб отримали пошкодження у результаті обвалу дерев на автомобілі. Також, у зв’язку з негодою, напередодні, 13 грудня, з департаменту Ланди було евакуйовано приблизно 600 осіб в якості запобіжного заходу.

    Крім цього, через сильний шторм приблизно 40 тисяч будинків залишилися без електропостачання, проте у 15 тис. домогосподарств вдалося відновити постачання електроенергії.

    Нагадаємо, нещодавно у Франції через повінь, що спричинили сильні дощі, загинули 6 осіб, серед яких – троє рятувальників, що загинули у результаті падіння літака.

    Як повідомлялося, у Новій Зеландії обвал заблокував близько тисячі туристів.

    Франція шторм негода повінь
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