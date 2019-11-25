Повінь у Франції: вже четверо загиблих



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За останні дві доби в окремих районах департаментів Вар і Приморські Альпи випала двомісячна норма опадів

Іще двоє людей зникли безвісти під час повені у Франції

В результаті повені на південному сході Франції протягом вихідних загинули чотири людини.

Про це повідомляє BFM TV.

Двоє загиблих були знайдені у муніципалітеті Таннерон у суботу, а в неділю рятувальники знайшли автомобіль, який накрило зсувом, в ньому виявили тіла двох літніх людей з міста Грасс.

Автомобіль знесло з дороги і він лежить на глибині 800 метрів у яру. Через складні погодні умови рятувальники будуть діставати його тільки у понеділок.

Двоє людей також вважаються зниклими безвісти. В різних центрах розміщення, відкритих комунами, знайшли прихисток 1700 людей.

За останні дві доби в окремих районах департаментів Вар і Приморські Альпи випала двомісячна норма опадів. Це стало причиною виходу річок з берегів та затоплень.

Раніше французькі ЗМІ повідомляли про двох загиблих через негоду.

Також нагадаємо, що у листопаді Венеція сильно постраждала від найпотужніших за півстоліття повеней, які вже забрали життя двох людей. Востаннє катастрофічний рівень води у Венеції був у 1966 році, тоді він досяг позначки в 194 см. Зараз же рівень води на вулицях перевищив середній людський зріст, досягнувши 1,87 м.

Місто страждало не тільки від рекордної повені, але й від сильного, до сотні кілометрів на годину, вітру. У Венеції тоді ввели надзвичайний стан.

Влада Італії оголосила збір коштів для постраждалої від повені Венеції.